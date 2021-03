SUPER QUARTARARO! Si ricomincia. Dopo la prima tre-giorni andata in scena la scorsa settimana, i piloti della classe MotoGP sono tornati in sella alle loro moto per il day-3 di test ufficiali (lo scorso fine settimana c'erano stati lo shakedown e due giorni di test), con un Jack Miller in gran spolvero. L'australiano della Ducati si è ripreso nei minuti finali di giornata una leadership che gli era stata tolta da Fabio Quartararo a un'oretta dalla bandiera a scacchi. Il francesino della Yamaha aveva settato il nuovo record della pista in 1:53.263, ma Miller ha fatto ancora meglio, portandosi a 1:53.183. Al terzo posto l'altra Yamaha di Maverick Vinales, anche lui nel finale inseritosi in terza posizione staccato di circa 3 decimi dalla Ducati in vetta.

BENE ZARCO E GLI ESPARGARO Quella di Miller non è stata la sola prestazione positiva di un pilota Ducati, molto bene ha fatto anche Johann Zarco, che di Miller ha preso il posto nel team Pramac Racing. Il francese ha chiuso quarto a 716 millesimi dal collega, a pari merito con l'ottimo Pol Espargaro, già molto a suo agio sulla Honda. Ha continuato a comportarsi molto bene anche Aleix Espargaro: il pilota spagnolo dell'Aprilia resta nei quartieri alti della classifica con il sesto crono, davanti alla coppia di suzukisti composta dal campione del mondo Joan Mir e da Alex Rins, entrambi a lavoro oggi soprattutto in assetto da qualifica, il tallone d'achille della moto giapponese nel 2020, con risultati promettenti.

53 laps done, just under an hour to go. Currently 🅿️2️⃣.



What will @polespargaro do with the last moments of the day?#QatarTest 🇶🇦 pic.twitter.com/2gLrgzCH8T — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 10, 2021

GLI ITALIANI Il migliore della nutrita di Pecco Bagnaia, che sta prendendo sempre più confidenza con la sua nuova Ducatona in versione 2021. Il torinese è il nono del gruppo, staccato circa un secondo dal compagno di squadra. La top ten è chiusa da Taka Nakagami, poi subito fuori troviamo Franco Morbidelli 11°, Valentino Rossi 13° (passi in avanti per lui rispetto a ieri, ma resta di circa 1''4 il gap dalla vetta), Enea Bastianini ottimo 14° e migliore dei rookie, Danilo Petrucci 17° con la KTM (anche lui in lievissima crescita), Luca Marini 22° e Lorenzo Savadori 24°. C'era anche il tester Ducati Michele Pirro in pista, e ha chiuso con il 26° tempo. Da segnalare anche una caduta con qualche conseguenza per il tedesco Stefan Bradl con la Honda, che non ha girato al pomeriggio. L'appuntamento è per domani, ancora dalle 12 alle 19 per la quinta e penultima giornata di questi test invernali di MotoGP 2021.

Test Losail MotoGP - Tempi mercoledì 10 marzo 2021