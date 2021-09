A TUTTO PAD I prossimi mesi si preannunciano caldi, per gli appassionati di corse virtuali: a novembre arriverà Forza Horizon 5, il racing open-world di Playground Games e Microsoft per Xbox e PC, che da solo ci terrà impegnati per parecchio tempo. Almeno fino all’inizio del nuovo anno, quando arriveranno Grid Legends, il nuovo capitolo della serie di Codemasters (per la prima volta pubblicato da Electronic Arts), Assetto Corsa Competizione per le console di nuova generazione, e l’attesissimo Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5. E se uno non avesse voglia di aspettare tutto questo tempo? Beh, in quel caso basta aver pazienza ancora un paio di settimane e aspettare il 30 settembre, quando arriverà su tutte le piattaforme Hot Wheels Unleashed, il nuovo arcade di corse dello studio milanese Milestone.

PIMP MY RIDE Dopo il primissimo trailer pubblicato qualche mese addietro, Milestone torna a stuzzicare la nostra curiosità e il desiderio di tornare a far correre le macchinine sulle piste di plastica (anche se solo virtualmente) con queste nuove sequenze di gioco, nel quale possiamo vedere più da vicino le possibilità di personalizzazione delle livree dei nostri veicoli, e non solo.

VEDI ANCHE

Hot Wheels Unleashed: una schermata di gioco

COME FUNZIONA Tramite un'interfaccia semplice e immediata, l’editor di livree consente di applicare forme e colori alla carrozzeria delle proprie auto, così che siano immediatamente riconoscibili e uniche in pista. Le liveee così ottenute possono anche essere condivise con gli altri giocatori; parimenti, è possibile anche scaricare le più belle e applicarle sulle nostre auto.

Hot Wheels Unleashed: una schermata di gioco

ANCHE LE STANZE L’editor di livree può essere applicato anche alla Taverna, la nuova location annunciata quest’oggi. Gli ambienti di Hot Wheels Unleashed sono le stanze in cui sono “montate” fisicamente le complesse e tortuose piste di gioco, piene di ostacoli e trabocchetti. Al momento, oltre alla Taverna, sono stati annunciati Garage, Skyscraper (un palazzo in costruzione), Campus universitario (stanze dove si studia), Skatepark e Stanza dei tracciati. Altri ne arriveranno in futuro.

Hot Wheels Unleashed: una schermata di gioco

QUANDO ARRIVA Hot Wheels Unleashed arriverà negli store digitali (e fisici) il prossimo 30 settembre per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch. Quattro le edizioni annunciato al momento:

Standard , disponibile sia in versione fisica che digitale

, disponibile sia in versione fisica che digitale Challenge Accepted Edition , solo fisica, contenente la Bone Shaker con livrea esclusiva, la custodia in metallo per il gioco, un poster e il pass per la prima espansione

, solo fisica, contenente la Bone Shaker con livrea esclusiva, la custodia in metallo per il gioco, un poster e il pass per la prima espansione Collectors Edition , contenente il gioco completto e il pass per la prima espansione

, contenente il gioco completto e il pass per la prima espansione Ultimate Stunt Edition, con il gioco completo e il pass per le prime due espansioni