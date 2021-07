IL RACCONTO PRIMA DI TUTTO Da qualche anno i titoli sportivi (a cominciare da FIFA) hanno introdotto, accanto alla possibilità di affrontare partite e campionati vari, anche una modalità Storia che racconta - attraverso il gioco stesso - le vicende di diversi personaggi. Un’idea che è stata raccolta anche dall’ultimo F1 2021 di Codemasters, appena uscito per PC e console, e che troveremo anche in Grid Legends, il nuovo gioco di corse di Codemasters ed Electronic Arts. Guardare il trailer per credere.

COME UNA SERIE TV La modalità Storia ruota attorno a un documentario che, sulla falsariga di Drive to Survive di Netflix, racconta le vicende dei piloti impegnati nella storica - e fittizia - GRID World Series, campionato che impegna i videogiocatori di questa serie fin dal suo primo capitolo, uscito nel 2008. Immaginate una serie TV composta da diverse puntate, in cui sequenze filmate e spezzoni recitati da attori in carne e ossa si alternano a sessioni di gioco e gare vere e proprie.

CORSE A NON FINIRE Non c’è solo la modalità Storia, però: Grid Legends offrirà infatti una serie di campionati di classi differenti da affrontare in una più tradizionale modalità Carriera. Più di 130 i tracciati presenti nel gioco, che comprendono piste vere come Brands Hatch e Indianapolis, e altri ereditati dai capitoli precedenti, tra cui quelli di Parigi e San Francisco. Oltre cento le vetture a disposizione, da acquistare, potenziare e personalizzare: auto da turismo, monoposto, modelli storici, pick-up e perfino i camion. Ciliegina sulla torta, in Grid Legends tornerà anche l’editor di tracciati per creare nuovi circuiti da condividere con gli amici nelle sfide online.

QUANDO ARRIVA Grid Legends uscirà nel 2022 su Xbox Series X|S e PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC.