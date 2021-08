SALTO DI QUALITÀ Durante gamescom, la fiera europea dei videogiochi che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia, 505 Games e Kunos Simulazioni hanno annunciato Assetto Corsa per le nuove - e più potenti - PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco arriverà il 24 febbraio 2022. Ecco il trailer ufficiale:

COSA CAMBIA Il gioco in versione PS5 e Xbox Series X|S porta a 60 i fotogrammi al secondo, a tutto vantaggio del realismo e soprattutto della sensazione di velocità (le versioni attuali del gioco su console sono “bloccate” a 30 frame al secondo per i limiti tecnologici dell’hardware). Con l’arrivo di questa nuova versione, Assetto Corsa permetterà - finalmente - di creare lobby multiplayer private, ossia stanze online dove ci si può incontrare e organizzare le gare, limitandone gli ingressi alle sole persone desiderate. Da ultimo, ma non meno importante, il gioco introdurrà anche le livree aggiornate della stagione 2021 del GT World Challenge (non perdetevi la nostra prova dell’edizione 2020).

UPGRADE GRATUITO La notizia di questa nuova versione di Assetto Corsa interesserà in particolar modo tutti i possessori del gioco per PS4 o Xbox One, e che recentemente hanno comprato l’ultima console Sony o Microsoft: l’aggiornamento alla versione next-gen (dello stesso produttore, naturalmente) è completamente gratuito, sarà possibile importare i salvataggi e le partite lasciate in sospeso, e tutti i DLC e le espansioni acquistati per PS4 o Xbox One saranno trasferiti automaticamente sulle nuove console.

ANCHE IN NEGOZIO Oltre che come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco sulle “vecchie” console, Assetto Corsa per PS5 e Xbox Series X arriverà anche in versione scatolata o digitale. La versione “Day One Edition”del gioco conterrà: