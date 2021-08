LUNGA ATTESA Manca ancora qualche mese all’arrivo di Forza Horizon 5 sui nostri computer e sulle nostre Xbox, ma non posso nascondervi che le aspettative sono davvero alte. Da grande appassionato dei primi quattro episodi (in particolare del terzo, per quanto mi riguarda), il nuovo capitolo del gioco di corse open world di Playground Games è uno degli appuntamenti videoludici che attendo con maggior ansia.

TUTTO IL MESSICO Annunciato durante l’E3 di Los Angeles lo scorso giugno, Forza Horizon 5 abbandona il Regno Unito del precedente capitolo e ci porta in Messico, per girovagare, gareggiare e correre come disperati in quella che gli sviluppatori hanno definito la più grande mappa di gioco della serie, il 50% più estesa rispetto al capitolo precedente. Ma perché questo aspetto è così importante?

IL MONDO SOTTO LE RUOTE Forza Horizon è un videogame open world, che letteralmente si traduce in “mondo aperto”: non esiste una progressione lineare della carriera, una serie di eventi o stagioni da affrontare una di seguito all’altra, ma il giocatore può muoversi liberamente all’interno della mappa, e affrontare sfide, gare ed eventi che incontra nei suoi spostamenti. Ma non è tutto: Forza Horizon non obbliga a stare in strada, ma anzi invita ad abbandonare l’asfalto per cercare scorciatoie, bonus nascosti, vecchie auto da restaurare, ricompense o semplicemente scoprire paesaggi nascosti da cartolina. La mappa, insomma, non è solo lo “sfondo” su cui si gareggia, ma diventa uno degli elementi cardine del gioco stesso.

LA MAPPA Gli sviluppatori di Playground Games hanno pubblicato uno screenshot che mostra l’intera mappa di gioco, con le sue centinaia di strade e le numerose ambientazioni da esplorare: c’è il deserto di Duna Blanca, dove regnano quad e fuoristrada: il vulcano della Gran Caldera, con i tornanti che conducono alla sua sommità; il contesto urbano di Tierra Prospera; più selvaggia la zona di Gran Pantano, dove si trovano le antiche rovine delle civiltà pre-colombiane; vicino troviamo le coste di Riviera Maya, perfette per una gara a bordo di una hypercar, magari scoperta. Tutta da esplorare la foresta de La Selva e la sua rigogliosa vegetazione, mentre gli amanti della montagna potranno divertirsi tra le salite della Cordillera. Immancabile l’aeroporto, così come la zona chiamata Baja California, con colline e strade veloci.

CAMBIA IL TEMPO Quella del Messico è, secondo gli sviluppatori, la mappa con la maggior varietà di ambientazioni mai realizzata per un titolo della serie Forza Horizon: tra asfalto, sterrato, tunnel sotterranei, sentieri e autostrade, ce n’è davvero per tutti i gusti. A questo si aggiunge il fatto che - come nel precedente capitolo - saranno presenti le diverse stagioni, con quel che ne consegue sia dal punto di vista estetico che di trasformazione del terreno, e delle conseguenti condizioni di gara.

LE AUTO Al momento, l’elenco delle auto presenti nel gioco (ecco come è stato ricreato il loro sound) è rimasto sostanzialmente lo stesso annunciato a giugno: tra le più blasonate troviamo la Lamborghini Aventador LP700-4, la McLaren Senna, la Mercedes-AMG Project One, e perfino le supercar elettriche Porsche Taycan e Rimac Nevera. In totale, nel gioco saranno presenti più di seicento auto: tutte acquistabili, personalizzabili, e ammirate da cima a fondo fin nel più piccolo dettaglio.

QUANDO ARRIVA La serie Forza Horizon ha debuttato nel 2012 su Xbox 360 come spin-off dell’allora più popolare Forza Motorsport. Negli anni le parti si sono invertite, complice la formula divertente e accessibile del titolo di PlayGround Games. Forza Horizon 5 arriverà il prossimo 9 novembre (il 5 novembre per chi compra la versione Deluxe) su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.