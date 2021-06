QUE VIVA MEXICO! Trovano conferma le voci di qualche settimana fa circa la nuova ambientazione di Forza Horizon 5: annunciato all’E3 2021 nel corso della conferenza stampa di Microsoft, il prossimo gioco di corse per Xbox e PC ci porterà in Messico, tra il deserto di Sonora e la foresta dello Yucatán.

MESSICO, MONDO APERTO E VARIEGATO

Abbandonato il Regno Unito di Forza Horizon 4, uscito ormai nel 2018, le corse aperte si spostano questa volta in Messico, con la varietà di panorami e ambientazioni che è in grado di regalare, dalle città in rovina alle giungle dalla lussureggiante vegetazione, passando per le assolate spiagge, i canyon rocciosi e perfino un vulcano semi addormentato e con la cima ricoperta di neve. Non ci saranno limiti a dove i giocatori potranno spingersi con i loro mezzi: se un luogo è visibile, lo si potrà anche raggiungere. E la mappa di gioco sarà la più grande mai creata fino a questo momento.

CARRIERA CANONICA La struttura di gioco vera e propria riprende quella dei precedenti capitoli della serie, con centinaia di sfide, missioni e gare che permettono di ottenere soldi (con cui comprare altri veicoli), sbloccare altre missioni e scoprire poco alla volta tutto quello che il gioco ha da offrire. Tornano le condizioni meteo variabili e il passare delle stagioni, che avevamo già apprezzato in Forza Horizon 4, con i tifoni tropicali, i temporali e le tempeste di sabbia che cambieranno dinamicamente le condizioni delle gare.

UN MONDO ONLINE Durante l’esplorazione del mondo di gioco sarà possibile unirsi ad altri giocatori “al volo” ed entrare nella modalità Horizon Arcade, che offre una serie di sfide veloci e immediate, con la possibilità di realizzarne di nuove grazie all’editor incluso nel gioco.

TUTTE LE AUTO DI FORZA HORIZON 5

La lista completa di automobili presenti nel gioco non è ancora stata annunciata, e ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi. Considerato che FH4 mette a disposizione circa 600 vetture, nel quinto capitolo non possiamo aspettarci niente di meno! Il trailer di annuncio ha comunque già mostrato alcune vetture interessanti, a cominciare dalla Mercedes AMG Project One che farà bella mostra di sé anche sulla copertina del gioco (in Forza Horizon 4 c’era la McLaren Senna), affiancata dal nuovo Ford Bronco, dalla Chevrolet Corvette C8, dalla Porsche Taycan (la nostra prova su strada dell'elettrica tedesca) e dalla Rimac Nevera. Ecco l’elenco completo delle auto che si sono viste fino a questo momento:

Aluminum Craft Class 10

Apollo IE

Ariel Nomad

Chevrolet Camaro ZL1 1LE

Chevrolet Colorado ZR2

Chevrolet Corvette C8

Ford Bronco Ford Bronco R Baja

Ford De Luxe

Ford F-150 Raptor

Ford Transit Supervan 3

Funco Motorsports F9

Hennessey Velociraptor 6X6

Jaguar XJR-15

Koenigsegg Jesko

Lamborghini Aventador LP700-4

Lamborghini Huracan LP610-4

Land Rover Defender 110

Local Motors Rally Fighter

McLaren 720S

McLaren 720S Spider

McLaren Senna

Mercedes-AMG GT 4 porte Coupe

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-Benz Unimog U5023

Mitsubishi Lancer Evo 10 GSR

Pagani Huayra

Penhall The Cholla

Polaris RZR XP 1000 EPS

Porsche 911 Carrera S (992)

Porsche Taycan

Rimac Nevera

Subaru Impreza 22B STI

PIMP MY RIDE Molto più che in passato, come si può vedere anche nei primi trailer di gioco, sarà possibile personalizzare le proprie auto grazie a veri e propri body kit e una pletora di cerchi, accessori e vinili. I bolidi così personalizzati possono anche essere poi condivisi con il resto della community di giocatori.

QUANDO ESCE FORZA HORIZON 5

Sviluppato da Playground Games e Microsoft Game Studios, Forza Horizon 5 arriverà il prossimo 9 novembre su Windows PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Tre le edizioni previste:

Standard (69,99 euro) - contenente il gioco base

(69,99 euro) - contenente il gioco base Deluxe (89,99 euro) - contenente il gioco base e il primo Car Pass (del valore di 29,99 euro, e l’accesso alle auto che verranno pubblicate in un secondo momento)

(89,99 euro) - contenente il gioco base e il primo Car Pass (del valore di 29,99 euro, e l’accesso alle auto che verranno pubblicate in un secondo momento) Premium Edition (99,99 euro) - tutto quello che contiene l’edizione Deluxe più il Welcom Pack (4,99 euro), la VIP Membership (19.99 euro), il pacchetto delle future espansioni del gioco (35 euro circa), e la possibilità di giocare dal 5 novembre invece del nove

Forza Horizon 5 Standard sarà inoltre disponibile per i possessori di Xbox Game Pass (il catalogo di videogiochi fruibile come Netflix) e supporta Xbox Play Anywhere (l’acquisto contiene sia la versione PC sia quella Xbox, con i salvataggi condivisi tra le due piattaforme).