CONCENTRATO DI POTENZA Che fatica essere Lewis Hamilton! Neanche il tempo di festeggiare a dovere la fine della stagione 2020 di Formula 1, che il 7 volte Campione del Mondo della Mercedes si è dovuto subito rimettere al lavoro. Questa volta però, l’asso inglese non era al volante della sua monoposto W11 EQ Performance di F1, ma del prototipo Mercedes-AMG Project One (clicca Play qui sotto). Una hypercar ad altissime prestazioni equipaggiata con lo stesso 1.6 litri V6 PU106C Hybrid E-Turbo che negli anni ha plasmato i successi della scuderia tedesca. Un propulsore turbo-ibrido, che abbina al classico motore termico da 759 CV, due unità motrici elettriche sull’asse anteriore a cui si aggiungono i sistemi di recupero dell’energia MGU-K e MGU-H. Nel complesso il powertrain di Mercedes-AMG Project One supera i 1.200 CV - una potenza davvero stratosferica che consente all’hypercar di scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 in meno di 6 secondi, per una velocità di punta stimata di 350 km/h.

LA PAROLA A “RE” LEWIS “Non riesco ancora a credere che presto ci sarà una hypercar con il motore di una monoposto di Formula 1 […] Abbiamo vinto il Campionato del Mondo con questo propulsore nel 2015 e sono stato coinvolto nel suo sviluppo per molto tempo”, ha dichiarato il pilota britannico. “Sono orgoglioso dello straordinario impegno che Mercedes-AMG ha investito in questo progetto. Questa vettura è assolutamente unica ed è dannatamente potente […] raggiunge con estrema facilità un regime di 11.000 giri/min, anche se per ragioni di sicurezza l’RPM sarà intenzionalmente mantenuto al di sotto di questo limite'', ha aggiunto il Campione inglese. “Quest'auto rafforzerà la nostra posizione di marchio di lusso nel segmento delle vetture ad alte prestazioni”, spiega Philipp Schiemer, Capo di Mercedes-AMG, che ricorda: “Project One nasce con l’obiettivo di enfatizzare più che mai la vicinanza tra il mondo della Formula 1 e l’universo Mercedes-AMG”. Ci riuscirà? Beh, questo lo scopriremo solo nel corso del 2021, per il momento consoliamoci guardando Re Lewis smanettare con il bolide di Affalterbach!