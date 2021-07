C'è stato un tempo, all'inizio del nuovo millennio, in cui il sound dei motori nei videogame di corse, per sembrare più vero, veniva artefatto in modi assurdi: addirittura i suoni reali - troppo mosci, secondo alcuni sviluppatori dell'epoca - venivano a volte mixati al ruggito dei felini e ad altri rumori naturali, per acquistare forza, profondità e una credibilità... incredibile. Oggi è tutto diverso e per Forza Horizon 5 (in uscita il 9 novembre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e Steam), gli sviluppatori di Playgroud Games hanno svolto un lavoro certosino, come spiegato nel video dietro le quinte che potete guardare qui sotto.

REGISTRATE DAL VIVO Dalla Lancia Stratos alla Fulvia HF, dalla Golf R al camion da corsa Iveco, dalla Jaguar XJ220 alla Toyota Supra: per il massimo realismo, e per evitare che i rumori si assomigliassero tutti se riprodotti artificialmente da un computer, ogni auto del gioco (sono decine, qui l'elenco e il trailer del gameplay) è stata portata sulla pista di un aeroporto e registrata durante una serie di manovre standard, che hanno fornito la base di dati su cui poi gli sviluppatori hanno costruito e abbinato gli effetti sonori.

QUESTIONE DI PROSPETTIVE Il backstage pubblicato su Youtube mostra le auto munite di microfoni tanto all'esterno quanto all'interno dell'abitacolo. Ce ne sono diversi vicino ai tubi di scarico e persino a bordo pista, per catturare i suoni dell'auto da diverse prospettive, con e senza i fruscii del vento e il rumore di rotolamento delle gomme, che diventano molto rilevanti - quando non prevalenti - se l'auto è lanciata a tutto gas. Non solo: avere punti di ascolto differenti permette di abbinare i suoni giusti per ogni prospettiva del gioco: dopotutto il sound che senti dal posto di guida è molto diverso da quello che sentiresti fuori dall'auto.

UNA TESTIMONIANZA STORICA Dopo che i microfoni sono stati collegati, l'auto viene guidata in ogni modo possibile. Partenze dolci, accelerazioni a tutto gas o a gas parziale, drifting e testacoda: ogni manovra che il giocatore effettuerà nel videogame deve poter essere abbinata a un suono corrispondente e veritiero. Ovviamente qualche tipo di elaborazione al computer per raccordare le varie situazioni ci dovrà essere, anche perché alcune delle auto più preziose, come la Jaguar XJ220 e le storiche Lancia del Mondiale Rally, sono state trattate in guanti bianchi e certe manovre le sono state risparmiate. Nondimeno fa piacere che dietro al nuovo Forza Horizon 5 ci sia stato questo sforzo dal valore anche documentaristico. Dopotutto il sound dei motori a scoppio è qualcosa che le ultime generazioni faticheranno a conoscere di persona.