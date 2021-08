MADE IN ITALY È disponibile da oggi RiMS Racing, il titolo di debutto della software house milanese RaceWard Studio, pubblicato da Nacon. Il gioco è disponibile per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Quello che vedete qui sotto è il trailer di lancio.

SIMULAZIONE MA NON SOLO RiMS Racing è un'originale simulazione motociclistica che fonde un gioco di corse su moto con elementi di meccanica e preparazione del veicolo. Tra i bolidi presenti nel gioco citiamo alcune tra le più veloci moto del mondo: Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1. Questi bolidi sono stati riprodotti con grande cura per il dettaglio, e andranno mantenuti e migliorati in continuazione.

PIMP MY BIKE Ogni componente influenza il comportamento della moto, così come le condizioni della pista e lo stile di guida. Per vincere le gare, insomma, non basta tenere l’acceleratore a tavoletta: ogni elemento della moto andrà studiato, smontato ed eventualmente sostituito per ottenere il miglior setup possibile, scegliendo tra oltre 500 componenti ufficiali: pneumatici, dischi, pinze, pastiglie, sospensioni, molle, filtri dell'aria, scarichi, pompe dei freni e della frizione, liquidi dei freni, oli motore, ECU, carenature...

CARRIERA INFINITA Per capire cosa migliorare e sostituire il giocatore avrà a disposizione strumentazione ad hoc come il Motorbike Status Check (MSC), che fornisce un'analisi in tempo reale dello stato e delle prestazioni della moto. La carriera è divisa in stagioni, ciascuna delle quali è composta da oltre 70 eventi, a cui si aggiungono anche le numerose online in multiplayer.

DOVE ACQUISTARLO Sviluppato da RaceWard Studio e pubblicato da Nacon, RiMS Racing è disponibile sul sito ufficiale nelle versioni per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, in quattro diverse edizioni:

Standard , che comprende il gioco base

, che comprende il gioco base European Edition , che comprende anche ''The Bloody Beetroots Specials'' (1 livrea e 1 tuta personalizzate con il logo del gruppo che cura la colonna sonora), il Career Pro Starter Pack e il pacchetto ''Produttori Europei'' (3 tute, 2 livree e 76 parti performance)

, che comprende anche ''The Bloody Beetroots Specials'' (1 livrea e 1 tuta personalizzate con il logo del gruppo che cura la colonna sonora), il Career Pro Starter Pack e il pacchetto ''Produttori Europei'' (3 tute, 2 livree e 76 parti performance) Japanese Edition , che comprende il pacchetto ''The Bloody Beetroots Specials'' (1 livrea e 1 tuta), il Career Pro Starter Pack e il pacchetto ''Produttori Giapponesi'' (3 tute, 4 livree e 76 parti performance)

, che comprende il pacchetto ''The Bloody Beetroots Specials'' (1 livrea e 1 tuta), il Career Pro Starter Pack e il pacchetto ''Produttori Giapponesi'' (3 tute, 4 livree e 76 parti performance) Ultimate Edition che comprende tutto quando visto nelle edizioni precedenti, compresi i pacchetti ''Produttori Europei'' e ''Produttori Giapponesi'', con l’aggiunta di 9 caschi Nolan/X-Lite

Il gioco sarà disponibile anche per la console portatile Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 settembre.