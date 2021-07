UN NUOVO MONDO Per quanto entusiasmante, affrontare il traffico di tutti i giorni in sella a una Brutale 1000 RR potrebbe non essere la più pratica delle soluzioni, specialmente pensando alle città italiane sempre più congestionate. Con una mossa che sorprende, ma fino a un certo punto, MV Agusta ha annunciato il suo ingresso nel mercato della mobilità elettrica, presentando due e-bike pensate per quella clientela urbana sofisticata, attenta all’ambiente e che apprezza il marchio delle ali e della ruota dentata. A seguire, nei prossimi mesi, anche l’annuncio di una linea di monopattini elettrici.

PRIMA LE BICI Si chiameranno AMO RR e AMO RC, per ricordare l’amore di MV Agusta per il mondo delle due ruote, i primi due modelli di biciclette elettriche della casa varesina: entrambi montano un motore Mahle da 250W nel mozzo posteriore, con velocità assistita massima di 25km/h. La batteria Panasonic da 250 Wh ha un’autonomia dichiarata di 75 km, mentre i freni a disco sono Magura, la catena in carbonio dello specialista Gates e i pneumatici sono Pirelli specifici per e-bike. Peso contenuto in 15,5 kg.

BICOLORE La versione RR sarà proposta in due combinazioni di colore, giallo/nero e rosso/nero, mentre la RC, in edizione limitata, sfoggerà il bianco-rosso-nero della classica livrea del Reparto Corse MV Agusta.

COME ORDINARLE Progettate e costruite interamente in Italia, le nuove e-bike di MV Agusta sono disponibili online sul sito della casa, e distribuite attraverso la rete commerciale di MV Agusta.

SCHEDA TECNICA MV AGUSTA AMO RR

Telaio Alluminio Freni Magura MT4 idraulici a disco Catena Gates Carbon Drive CDX a rapporto singolo Sella Fizik Vento Argo R3 Pneumatici Pirelli Cycle-e DTs (700x42C) Motore Mahle x35+, posteriore, 250 W, 40 Nm Velocità massima 25 km/h Batteria Panasonic, 250 Wh Autonomia 75 km Tempo di ricarica 4 ore Peso 15,5 kg Prezzo 3.075 euro

SCHEDA TECNICA MV AGUSTA AMO RC