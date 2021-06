Il giornalista italiano Valerio Boni ha realizzato un altro record del mondo – visitando 11 paesi in 24 ore, per un totale di circa 2.000 km – in sella alla MV Agusta Turismo Veloce 800 2021. L'impresa è stata scritta nel giorno più lungo dell'anno – il 21 giugno, solstizio d'estate – con Boni e la MV che hanno attraversato l'Europa supportati in larga parte dalla luce del sole.

IL PERCORSO La TVEE – Turismo Veloce European Endurance – è partita da Malmö, in Svezia, per poi attraversare Danimarca, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Austria, Liechtenstein fino a Schiranna, sede di MV Agusta.

I RECORD La Turismo Veloce Lusso SCS 2021 ha accompagnato Boni in questa impresa che non rappresenta assolutamente un'eccezionalità per il giornalista italiano: solo un mese fa, infatti, aveva percorso, in 24 ore, 751 km in sella a una minimoto Polini. E dopo 750 km in sella a una minimoto, cosa saranno stati mai 2.000 su una Turismo Veloce...