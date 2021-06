L'iconica Brutale 1000 RR si aggiorna - finalmente - all'Euro5. La maxi naked di MV Agusta eredita le stesse novità che abbiamo visto recentemente sull'aggiornata Rush 1000, una delle moto più esclusive dell'intera Gamma 2021.

Il 4 cilindri in linea della Brutale 1000 RR resta lo stesso della Rush 1000: anche lui è derivato dalla F4 ed eroga 208 CV a 13.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. Gli aggiornamenti principali riguardano la distribuzione, più precisamente l’introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme. Una soluzione studiata per migliorare la coppia ai medi/bassi regimi senza però sacrificarla nella parte alta del contagiri. Inoltre, il rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) per le superfici dei bicchierini del comando valvole riduce gli attriti. Sono stati aggiornati anche gli ingranaggi della trasmissione primaria (ora risulta più affidabile), mentre restano i bellissimi 4 scarichi che ricordano le “canne d’organo” della prima F4. Il collettore è stato rivisto per omologare la maxi naked all’Euro5.

L’elettronica viene rinnovata con piccoli nuovi aggiornamenti. Si parte dalla centralina dell’ABS, che ora è una Continental MK100 e offrire anche la funzione Cornering e di antiimpennata della ruota posteriore nelle frenate più decise. Aggiornato anche il quickshifter, adesso è un MV EAS 3.0 che garantisce cambi di marcia più precisi e veloci di prima. Resta invece il display da 5,5” con connettività bluetooth e il sistema MV Ride App per gestire chiamate, musica e navigatore turn by turn.

Dal punto di vista ciclistico, il telaio rimane lo stesso a traliccio di tubi mentre le sospensioni vengono aggiornate con un setting più adatto – secondo MV Agusta – alla guida su strada. In particolar modo, si migliora il controllo nei trasferimenti di carico e la capacità di smorzamento delle asperità, uno dei grossi limiti della Rush 1000 precedente. Invariato invece l’impianto frenante con una coppia di pinze Brembo Stylema a mordere dischi flottanti da 320 mm.

Ovviamente lo stile della Brutale 1000 RR è una di quelle cose che non cambia, ma ad essere aggiornata è l’ergonomia, con nuove pedane ricavate dal pieno. Il prezzo della nuova MV Agusta Brutale 1000 RR m.y. 2021 è di 32.300 euro e ci sono due colorazioni: rossa e nera oppure grigia/nera/giallo fluo