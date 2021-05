La più esclusiva tra le maxi naked in commercio si rinnova: la Rush 1000 di MV Agusta si aggiorna sotto alcuni aspetti per rendere l’esperienza di guida ancora più affilata, precisa e unica. Noi abbiamo avuto modo di provarla pochi mesi fa – trovate qui la nostra prova – e, da un punto di vista tecnico, il model year 2021 rimane pressochè lo stesso di quello che sostituisce.

MOTORE Il 4 cilindri in linea della MV Agusta Rush 1000 è lo stesso della Brutale 1000: derivato dalla F4, è capace di erogare 208 CV a 13.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. È stata aggiornata la distribuzione, con l’introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme studiata per più coppia ai medi/bassi regimi senza però ridurre la potenza agli alti e l’allungo. L’utilizzo del rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) per le superfici dei bicchierini del comando valvole riduce gli attriti. Nuovi anche gli ingranaggi della trasmissione primaria (più affidabile), mentre lo scarico che ricorda la “canna d’organo”della F4 cambia nell’andamento del collettore principale così da andare incontro alla nuova normativa Euro5 senza però cambiare il sound unico del suo quattro cilindri.



ELETTRONICA L’elettronica si aggiorna con nuovi componenti come la centralina dell’ABS, non più Bosch ma Continental MK100 per offrire anche la funzione Cornering. Si aggiorna anche il quickshifter, adesso un MV EAS 3.0 che garantisce cambi di marcia più precisi e veloci di prima. Resta invece il display da 5,5” con connettività bluetooth e il sistema MV Ride App per gestire chiamate, musica e navigatore turn by turn.

CICLISTICA E STILE Dal punto di vista ciclistico, il telaio rimane lo stesso a traliccio di tubi mentre le sospensioni vengono aggiornate con un setting più adatto – secondo MV Agusta – alla guida su strada. In particolar modo, si migliora il controllo nei trasferimenti di carico e la capacità di smorzamento delle asperità, uno dei grossi limiti della Rush 1000 precedente. Invariato invece l’impianto frenante: esiste qualcosa di meglio di una coppia di Brembo Stylema? In realtà, con il kit racing è presente una nuova coppia di dischi anteriori dal look decisamente stravagante. Invariata invece tutta la parte delle sovrastrutture, con un unico aggiornamento relativo alla sella che, oltre all’Alcantara, prevede degli inserti in pelle. MV Agusta promette una maggior ergonomia, anche perché parlare di comfort…

PREZZO, COLORE E KIT RACING La nuova MV Agusta Rush 1000 è disponibile esclusivamente nella nuova colorazione grigio militare opaco con dettagli gialli. Il prezzo è di 34.000 euro, mentre resta disponibile il kit racing per rendere unica ciascuna delle 300 unità disponibili. Nel kit sono compresi:

Cassa In Legno

Scarico SC Project e centralina racing

Cover scarico in carbonio

Cover sella passeggero

Cover cruscotto

Tappo serbatoio cnc

Leva freno/frizione cnc

Protezione leve freno e frizione

Coppia di fari ausiliari laterali

Dischi freno anteriore

Telo coprimoto

Scatola welcome kit + attestato serie limitata

MV AGUSTA RUSH 1000 2021: SCHEDA TECNICA