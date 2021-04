Da 40 a 70 milioni di euro: il patrimonio netto di MV Agusta cresce grazie a un aumento di capitale pari a 30 milioni fatto dalla famiglia Sardarov, attualmente unico socio azionista. Da quando Timur Sardarov è entrato a far parte dell’azienda, sono stati iniettati più di 150 milioni € a sostegno delle attività e investimenti per il nuovo piano industriale. Un continuo processo di evoluzione che sta lentamente – e significativamente – cambiando volto dell’azienda di Schiranna.





SI PUNTA AL FUTURO In questo modo MV Agusta esce anticipatamente dal concordato preventivo di continuità aziendale iniziato nel 2016, poggiando quindi su una migliore struttura finanziaria. Questo permetterà all’azienda di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi motori e di nuovi modelli, sull’espansione in nuovi segmenti come l’adventure, l’elettrico, il tempo libero e la urban mobility, ed il consolidamento della sua rete vendita globale. Inoltre con un impatto positivo sul territorio con la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta, ha commentato: “Uno dei miei primi obiettivi era quello di risolvere la situazione di stress finanziario che l’azienda stava vivendo e porre le basi industriali e commerciali per la sua crescita. Oggi questi obiettivi sono stati raggiunti, e possiamo ora guardare al futuro con rinnovata fiducia, confortati dal successo che i nostri nuovi modelli stanno ottenendo. Questa iniezione di capitale darà una sferzata di energia al nostro business su tutti i fronti, dal design allo sviluppo e alla produzione di nuove moto, alla fornitura di un’assistenza di primissimo livello a tutti i nostri appassionati clienti, all’espansione del nostro dealers network 3.0. Nel 2021 ci aspettiamo di superare i 100M€ di fatturato per la prima volta nella nostra storia, e di triplicare questa cifra entro i prossimi 3 anni”.