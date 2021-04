TANTE NOVITÀ MV Agusta ha già presentato Brutale e Dragster 2021, ma anche Superveloce e Superveloce S 2021. Oggi è la volta della nuova Turismo Veloce: la sport tourer si aggiorna su tutti i fronti, con modifiche al motore, alla ciclistica e all'elettronica, con un'attenzione in particolare al comfort. Scopriamo tutte le novità.

Il motore 3 cilindri da 798 cc con albero controrotante tiene fede al nome Turismo Veloce e mantiene 110 CV di potenza massima, garantendo una velocità massima di 230 km/h. Il tricilindrico ha mantenuto intatte le prestazioni – anzi è migliorata la coppia – e fa la sua comparsa l'omologazione Euro 5. Rispetto agli altri 3 cilindri della gamma 800, però, il motore della Turismo Veloce ha ricevuto attenzioni specifiche per aumentarne la godibilità nell’utilizzo stradale. Dedicati espressamente a lei sono i nuovi cornetti di aspirazione che assicurano un incremento della coppia ai bassi e medi regimi: dai 3.000 ai 6.000 giri, infatti, la coppia cresce del 12%. Il cambio, con una nuova spaziatura dei rapporti, permette di abbassare il regime del motore, migliorando comfort e consumi, riducendo al contempo le temperature di utilizzo e le vibrazioni.

AFFINAMENTI Come per le altre moto della gamma 800, arrivano nuovi bicchierini con trattamento DLC, nuovi materiali per le guide delle valvole, impianto di scarico interamente riprogettato e iniettori di ultima generazione, che migliorano la nebulizzazione della benzina e quindi la combustione. Anche la nuova centralina elettronica concorre ai miglioramenti in termini di prestazioni, permettendo tra l'altro una migliore gestione del comando del gas: la frizione ha ora una campana più robusta, mentre il cambio elettronico EAS 3.0 vede l’introduzione di un nuovo sensore.

Le novità in termini di elettronica si intravedono già con la Turismo Veloce 2021 ferma sul cavalletto. Sto parlando del nuovo cruscotto TFT da 5,5'', che può dialogare con lo smartphone: grazie all'MV Ride App non solo è in grado di offrire le classiche funzioni di registrazione e condivisione degli itinerari, ma permette di personalizzare la moto, intervenendo sull'erogazione del motore e sui controlli elettronici. Grazie alla funzione mirroring, poi, è possibile utilizzare il dashboard come navigatore, con indicazioni turn by turn. Ogni funzione è raggiungibile e navigabile rapidamente tramite il comando a Joystick sul blocchetto sinistro. Turismo Veloce Lusso, Lusso SCS e Lusso RC SCS adottano anche un antifurto satellitare integrato tramite l’app dedicata Green Box.

IN MOVIMENTO Ma le novità in fatto di elettronica riguardano anche la gestione del controllo di trazione e dell'ABS con funzione cornering. C'è una nuova piattaforma inerziale che affina le logiche di funzionamento e, per esempio, gestisce il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più violente, prevenendo il cappottamento. La MV Agusta Turismo Veloce 2021, inoltre, è dotata di Cruise Control.

Per la nuova Turismo Veloce 2021 ci sono novità anche alla voce ciclistica. Nuovi i settaggi delle sospensioni semiattive Sachs, che promettono una guida ancora più precisa rispetto al passato, ma ancora più importante è il lavoro fatto sull’ergonomia: la parte centrale è stata ridisegnata e ora la sella si abbassa di oltre 20 mm, consentendo al pilota di toccare meglio a terra con i piedi e permettendogli di inserirsi meglio sulla moto. La migliore qualità e il maggiore spessore dello schiumato rendono la sella più comoda anche sulle lunghe percorrenze.

Per migliorare ulteriormente la permanenza a bordo della Turismo Veloce 2021 ed enfatizzare le suo doti da sport tourer i tecnici MV Agusta hanno cambiato il cupolino – regolabile a mano – che ora è più alto di 75 mm e più largo di 38 ed è dotato di una nuova superficie antigraffio. Insomma, gli affinamenti del motore, della ciclistica, la sella più bassa e morbida e il nuovo cupolino concorrono a fare della nuova Turismo Veloce una moto più comoda. Le borse laterali da 34 litri – di serie su Lusso SCS e RC SCS – non fuoriescono dalla sagoma della moto, aiutando ad affrontare il tragitto casa-lavoro quotidiano così come i viaggi più impegnativi. Il nuovo sensore del freno di stazionamento, infine, indica quando questo è inserito. Tutti i fari della Turismo Veloce sono a LED.

La Turismo Veloce 2021 è disponibile in 4 versioni: Lusso, Lusso SCS, RC SCS e Rosso. Proprio quest'ultima è la versione d'accesso al mondo MV e si caratterizza, a differenza delle altre, per le sospensioni di tipo meccanico: sulla Rosso ci sono una forcella Marzocchi da 43 mm e un monoammortizzatore Sachs al posteriore, entrambi completamente regolabili. La Turismo Veloce Lusso è subito sopra la versione Rosso e si differenzia dalla level entry per la presenza delle sospensioni elettroniche e le diverse colorazioni. MV Agusta Turismo Veloce Rosso e Lusso pesano 191 kg a secco.

LE PIÙ RICCHE I due modelli al top, invece, sono Turismo Veloce Lusso SCS e RC SCS. Entrambe vantano, a differenza delle sorelle, lo Smart Clutch System 2.0 – ora con una campana ricavata dal pieno – sviluppato da MV Agusta insieme a Rekluse. Il sistema elimina la necessità di utilizzare la frizione per fermarsi e ripartire, gestendo in autonomia l’attacco della frizione. La versione RC SCS, in particolare, si caratterizza per la livrea ispirata al Reparto Corse MV ed è prodotta in serie limitata a 150 esemplari. I due modelli top di gamma della Turismo Veloce 2021 sono anche equipaggiati con le valigie da 34 litri e pesano, a secco, 199 kg.

La MV Agusta Turismo Veloce 2021 attacca il mercato con la versione Rosso, proposta a 13.990 euro, seguita dalla Lusso a 18.990 euro. Turismo Veloce Lusso SCS alza l'asticella, a quota 20.990 euro, mentre la versione in edizione limitata Turismo Veloce RC SCS si ferma a 22.990 euro.