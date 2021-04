MV Agusta ha appena lanciato un nuovo concept di store ''3.0'' che, in Italia, è partito dal nuovo concessionario di Monza. Questo trend, però, non riguarda il nostro paese bensì tutta la rete di concessionari in tutto il mondo. Per iniziare, quale città più cosmopolita di Londra? Per festeggiare l'apertura di questo importante flagship store, MV Agusta ha creato anche una one-off a tema.

CARATTERISTICHE Si chaima London Special ed è una Dragster 800 RR Euro5 completamente personalizzata a tema londinese. La base è blu e bianca, con alcui dettagli rossi: gli stessi colori della Union Jack. La bandiera britannica la ritroviamo anche sul dorso del serbatoio e sui fianchetti, a metà strada tra la parte bianca delle prese d'aria e del telaio rosso. Sulla parte laterale invece c'è lo skyline londinese con alcuni tratti distintivi come il Big Ben, Tower Bridge, London Eye e il 30 st Mary Axe. Completano il look delle splendide ruote a raggi rosse e blu.

PREZZO La moto, come scritto precedentemente, è una one-off e non verrà prodotta in serie. Attualmente è esposta all'MV Agusta Store di Sloan Avenue e il prezzo è sconosciuto. La MV Agusta Dragster 800 RR Euro5 è disponibile a partire da un prezzo di 19.500 euro.