APPENA RINNOVATE Di MV Agusta Brutale e Dragster 800 2021, vi abbiamo già detto tutto. Le due naked di Schiranna sono state profondamente rinnovate con la nuova versione e le modifiche riguardano motore, telaio ed elettronica. Dopo i prezzi delle versioni Brutale 800, oggi è la volta di quelli delle Dragster.

MV AGUSTA DRAGSTER 2021: I PREZZI

La Dragster 2021 in versione Rosso, la entry level, attacca il mercato a 14.900 euro franco concessionario. La Dragster RR 2021, invece, è proposta a 19.500 euro, mentre la RR SCS – Smart Clutch System – ha un prezzo di 20.000 euro. Questa versione ricorre alla speciale frizione sviluppata da MV Agusta insieme a Rekluse: la leva della frizione non si usa neanche per fermarsi o ripartire, col sistema che gestisce autonomamente il tutto. Infine, la più esclusiva RR SCS RC, in edizione limitata, è in vendita a 22.600 euro.