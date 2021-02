ECCO I PREZZI MV Agusta ha da poco presentato le rinnovate 800: Dragster ma, soprattuto, Brutale. La naked della Casa di Schiranna ha fatto un bel balzo in avanti a livello tecnologico – per scoprire tutti i dettagli cliccate sul link all’approfondimento – senza intaccare lo stile che la rende una delle moto più desiderabili sul mercato. Pochi giorni fa è stato comunicato anche il prezzo delle tre versioni di Brutale, curiosi di scoprire quanto la tecnologia ha influenzato il prezzo? Proseguite nella lettura e lo scoprirete.

TRE LIVELLI DI BRUTALE MV Agusta conferma il suo schieramento con tre versioni, la Rosso rimane la porta d’accesso (qui la prova della vecchia versione in comparativa con le altre naked di categoria), affiancata dalla pregiata RR e dall’esclusiva RR SCS con frizione semi-automatica Smart Clutch System.

Brutale 800 Rosso 2021: disponibile solo nella colorazione rosso/grigio costa 13.400 euro ;

Brutale 800 RR 2021: disponibile in colorazione rosso/grigio o nero/grigio costa 17.000 euro ;

Brutale 800 RR SCS 2021: disponibile anche lei in rosso/grigio o nero/grigio costa 17.500 euro;

Come potrete vedere l’aumento di dotazione tecnologica non ha poi influito troppo sul prezzo della Rosso mentre per la RR l’aumento è di 1.000 euro rispetto alla versione precedente. Aumento anche in parte giustificato da un display TFT con connettività e dalle altre migliorie elettroniche.