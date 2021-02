PRIMO APPUNTAMENTO Mivv è una realtà consolidata nel mondo della componentistica aftermarket grazie a scarichi – completi o semplici terminali – che tirano fuori tutto il potenziale dalle “corde vocali” di un motore. Nonostante ciò, anche per i veterani ci sono le prime volte, come quella di una linea di scarichi realizzata per una MV Agusta, forse il cliente più difficile dato che quelli di serie hanno forme che sono diventate leggendarie (qualcuno ha detto canne d’organo e MV Agusta F4?). L’azienda italiana, però, non s’è affatto tirata indietro dando vita alla linea Speed Edge per MV Agusta Brutale 800.

MODELLO EURO 4 Ovviamente non stiamo ancora parlando di uno scarico per il nuovo modello appena presentato con omologazione Euro 5 (qui il link all’articolo di presentazione con tutti i dettagli), bensì del vecchio modello, quello immatricolato dal 2016 al 2021. Mivv fa comunque sapere che a breve arriverà anche uno scarico dedicato alla nuova versione. Ma torniamo a noi, come è fatto lo scarico Mivv?

NERO O PERLATO Lo scarico, realizzato ex-novo, è in inox aisi 304. Il design a fetta di salame ricorda quello di serie (questo ne facilità il montaggio) ma rispetto a quest’ultimo ci sono vantaggi in termini di peso e prestazioni. Lo scarico Mivv è più leggero dell’originale di 3,5 kg e porta anche un leggero vantaggio in termini di prestazioni: dati rilevati al banco segnalano + 4cv di potenza massima a 11.200 giri. Anche la coppia ne trae beneficio con + 2,2Nm a 8800 giri. Due le finiture disponibili, chiamate “Black moon”, naturalmente la scura, e “Pearled”, la chiara. Le due versioni saranno disponibili a partire da marzo 2021 con un prezzo di 990.00 euro per la versione “black Moon” e 890.00 euro per la “Pearled”.