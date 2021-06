La redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 12:40

NUOVA REGINA DELLE NAKED È una parata di stelle l'installazione di MV Agusta al Milano Monza Motor Show 2021 (qui il nostro speciale). Ma la sorpresa è stato incontrare, per la nostra intervista Fast and Curious, la nuovissima MV Agusta Brutale 1000 RR, la naked Euro 5 da 208 CV e oltre 300 km/h: ''Dove consentito'', sottolinea Filippo Bassoli, Marketing Director della Casa di Schiranna, che ha risposto al nostro fuoco di domande sulle sue preferenze personali, ci ha fatto conoscere un po' meglio l'ultima bomba del Marchio e sembra anticipare l'arrivo di un monopattino firmato MV Agusta. Voi come interpretate le sue parole? Guardate qui sotto il video live da MIMO 2021.