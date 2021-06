AI NASTRI DI PARTENZA La produzione era iniziata qualche mese fa, poi la seconda ondata della pandemia ha rallentato i lavori, ma finalmente ci siamo: il primo scooter elettrico di Seat è pronto al debutto davanti al grande pubblico, quello dei MIMO Motor Show 2021, la manifestazione dedicata alle due e alle quattro ruote che si terrà a Milano e Monza dal 10 al 13 giugno.

DOVE VEDERLO In attesa del suo debutto sul mercato, previsto da qui a qualche settimana, Seat Mó eScooter 125 sarà esposto nell’area tra Piazza San Babila e Piazza Duomo. Questo scooter rappresenta solo il primo modello di una gamma destinata ad ampliarsi nei prossimi anni.

AUTONOMO E VELOCE Il motore da 10 CV (7 kW) ha una potenza paragonabile a quello di un normale 125 con motore termico, e da qui il nome dello scooter. L’accelerazione da 0 a 50 km/h avviene in 3,9 secondi, mentre la velocità massima è di 95 km/h. La batteria da 5,6 kWh, che da sola pesa più di quaranta chilogrammi, garantisce un’autonomia di circa 140 km. Da una presa domestica normale, la ricarica richiede tra le sei e le otto ore.

ANCHE LA APP Le modalità di guida selezionabili sono tre: Eco, City, Sport, che privilegiano l’autonomia o le prestazioni. Seat Mó eScooter 125 può essere collegato a una app (gratuita per iOS e Android) che permette di accenderlo o spegnerlo senza usare il tasto fisico, di localizzarlo ovunque, e di tenere sott’occhio il livello di carica della batteria.

E LE AUTO? Ricordando che Seat è prima di tutto una casa costruttrice di automobili, a MIMO sarà possibile vedere esposto in Piazza Duomo il suo modello più “green”, la plug-in Leon 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG, che abbiamo avuto modo di provare già lo scorso anno. A muovere la media spagnola il collaudato powertrain ibrido del gruppo Volkswagen (di cui Seat fa parte), ossia il TSI 1.4 benzina da 150 CV (110 kW) affiancato da un motore elettrico da 115 CV (85 kW), per una potenza combinata di 204 CV (150kW) e una coppia massima di 350 Nm. Il cambio è un automatico a doppia frizione e sei rapporti, mentre la batteria ha una capacità netta di 12,8 kWh, che permette all’auto di muoversi fino a 64 km a zero emissioni.

SCHEDA TECNICA SEAT MÓ ESCOOTER 125