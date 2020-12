VIA ALLA PRODUZIONE In passato vi abbiamo già parlato del Seat Mò, il primo scooter elettrico della Casa di Barcellona, che rientra all’interno di un piano che ha a cuore il tema della mobilità eco sostenibile. La notizia è che le linee produttive si sono messe in moto per rendere il Seat Mò disponibile nei concessionari italiani, e non solo, a partire dal primo trimestre del 2021.

SINERGIA Se le linee del Seat Mò non vi sono del tutto sconosciute e ci trovate una somiglianza con il Silence S01 non vi state sbagliando. La realizzazione del Seat Mò viene effettuata negli stessi stabilimenti della Silence, altra realtà importante nella mobilità green, anch’essa spagnola con sede a Sant Boi de Llobregat (Barcellona). La messa a punto è a cura del team R&D di SEAT specializzato nella produzione di batterie.

ALCUNI DATI TECNICI Facciamo un piccolo ripasso delle sue caratteristiche. Il Seat Mò è spinto da un motore elettrico da 7 kW (potenza massima: 9 kW), lo scooter raggiunge una velocità massima di 95 km/h e accelera da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, con un pacco batterie estraibile e trasportabile in grado di fornire energia sufficiente per coprire fino a 137 km con una ricarica. SEAT MÓ eScooter 125 offre la possibilità di scegliere ben tre modalità di guida diverse, Eco, City e Sport, che si adattano a diverse situazioni. Inoltre, un elevato grado di connettività lo rende un elemento perfettamente integrato nella vita quotidiana degli utenti. Lo scooter sarà disponibile in tre colori opachi: Rosso Fuoco, Grigio Alluminio e Bianco Ossigeno, creati appositamente per evidenziare il carattere dell’eScooter e accentuarne la personalità.