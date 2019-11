SPAGNOLA COMPATTA 100% EV Con la presentazione della nuova Mii electric, Seat esordisce ufficialmente nel segmento delle city-car a impatto zero, aprendo la strada a quello che sarà un processo di elettrificazione della sua gamma ormai avviato e che dal 2020 vedrà l'arrivo di modelli ibridi oppure 100% elettrici. La motorizzazione EV su piccole vetture da città, come questa Seat, economiche nella gestione, potrebbe essere la chiave di volta per dare la definitiva accelerata al movimento "no oil". Prendiamo la Mii electric della nostra prova e dal video potrete osservare come ci si possa muovere agilmente e senza pensieri. Il traffico non è un problema poiché il motore elettrico sincrono da 83 CV e 212 Nm alimentato dalla batteria agli ioni di litio da 32,3 kWh è l'ideale per scattare dal semaforo con brio - da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi - e le dimensioni complessive, 3,55 metri di lunghezza e 1,64 metri di larghezza, le consentono "acrobazie" che la maggiorparte delle auto si sogna. Se vi serve allungare il passo in tangenziale o in autostrada, la velocità massima di 130 km/h sarà d'aiuto, ma attenzione all'autonomia, poiché in questo caso la batteria viene spremuta al massimo e i 260 km dichiarati nel ciclo combinato WLTP potrebbero essere difficili da coprire. Poi, però, bastano da 1 a 4 ore per ricaricarla da 0 a 80% rispettivamente dalle colonnine pubbliche a 40 kW oppure dalla Wallbox a 7,2 kW. Se, invece, la collegate a una normale presa domestica il tempo sale a 12 ore.

PICCOLA MA OSPITALE Alle apprezzabili doti dinamiche si somma il discreto comfort in abitacolo, soprattutto per i passeggeri anteriori, che possono trovare spazio adeguato a ogni tipo di taglia e una netta percezione di qualità costruttiva. Dietro si sta più stretti e i centimetri sono quelli giusti per un paio di ragazzi oppure per riporre borse e oggetti che non stanno nel vano bagagli. Partendo da un prezzo di 23.250 euro e con gli incentivi statali e dei concessionari, la nuova Seat Mii electric diventa realmente alla portata di (quasi) tutte le tasche: 6.460 euro il prezzo più basso che potete ottenere, per esempio in Lombardia, ma leggete il nostro articolo e troverete un elenco dei modelli che accedono agli incentivi e potrete fare il calcolo esatto di quanto viene a costare la macchina che peferite in funzione della vostra residenza. Infine, su precisa scelta della filiale italiana, la vettura è venduta solo full optional, è possibile sceglierne esclusivamente il colore della carrozzeria.