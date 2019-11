Autore:

Alessandro Perelli

ELETTRICA DALLA SPAGNA Seat rompe il ghiaccio e prova a sfondare la linea Maginot dei pregiudizi sull’elettrificazione gettando nella mischia il suo primo modello a emissioni zero, la Mii electric, compatta city-car che avrà l’impegnativo compito di fungere da testa di ponte per la Casa spagnola e spianare la strada agli altri modelli in arrivo. Infatti, se è vero che la Mii Electric inaugura l’elettrificazione della Casa di Martorell, è noto che ci sono altri modelli EV e PHEV in arrivo, a partire dalle ibride plug-in come la Tarraco e la Leon o la Cupra Formentor e la Cupra Leon, fino alla full electric Seat el-Born, che arriverà a metà 2020. Ma torniamo sulla protagonista di questo primo contatto, la piccola Mii con motore elettrico, che sembra potersi giocare ottime carte per avere successo.

LO STILE NON È TUTTO Ammetto che quando il Direttore mi ha girato l'invito di Seat la mia curiosità è salita a livelli interessanti per diversi motivi, sia per le caratteristiche della vettura, sia soprattutto per le sue peculiarità di guida, che promettono agilità negli spazi stretti, vivacità su strada e autonomia rispettabile. Sulla carta sembra perfetta per il piccolo cabotaggio cittadino senza l’ansia da rifornimento. Riavvolgo per un attimo il nastro e guardo la Mii electric più da vicino. Lo ammetto, questa linea un po’ squadrata non mi coinvolge più di tanto, ma in poco più di tre metri e mezzo bisogna pur dare spazio a quattro passeggeri e dietro non si può fare altro che chiudere il padiglione con un taglio netto, quasi verticale che, secondo me, fa un po’ a cazzotti con lo stile. Ma tant’è, la Mii (che poi è la gemella di VW up! e Skoda Citigo) ha una sua personalità, definita dalla zona anteriore, più piacevole rispetto a dietro grazie al profilo multiforme dei proiettori, alle nervature che movimentano le fiancate e ai cerchi in lega leggera da 16”. Diciamo che l’esame stilistico è superato, magari non a pieni voti, ma la piccola spagnola, tutto sommato, riesce a emergere nella massa, soprattutto se di un bella colorazione vivace (e non quella nera delle immagini) come rosso o blu, tra quelli proposti, a evidenziare per bene gli unici segni distintivi che la identificano dalle Mii normali, ovvero le mostrine “electric” sotto gli specchi retrovisori e sul portellone.

MA DENTRO COM’È? Passo in abitacolo e rimango stupito dalla disponibilità di spazio, almeno davanti. La piccola Mii accoglie i due passeggeri senza problemi grazie all’ampia regolazione longitudinale dei due sedili, che tra l’altro sono riscaldabili e offrono un buon sostegno del busto e delle gambe. I poggiatesta sono integrati e non si possono regolare, ma non lo ritengo un difetto. Pur non essendo un’ammiraglia, il DNA rimane quello della Casa di Wolsburg. La strumentazione suddivisa in tre indicatori circolari è chiara; sulla plancia – con una finitura specifica per questa versione EV – si trova la consolle dei comandi per climatizzazione e autoradio, il tunnel prosegue verso il basso con due capienti portaoggetti.

USI L'APP PER GESTIRLA Mi sembra che l’alloggiamento dello smartphone paia un po’ posticcio, messo lì in alto sulla plancia stessa, ma non vedo altre soluzioni. E poi, quella è la posizione più giusta per avere il cellulare sott’occhio e gestire le funzioni del sistema Seat Connect attraverso l’App DriveMii (per dispositivi Android e Apple), l’interfaccia che permette di accedere all’auto da remoto e gestire navigatore, computer di bordo, autoradio, Bluetooth e riconoscere la scrittura manuale. Dietro, a parte la comodità delle portiere per accedere all’abitacolo, la situazione cambia un po’. Lo spazio è oggettivamente ridotto, ma con 355,7 cm di lunghezza, 242 cm di passo, e 164,5 cm di larghezza, la Mii electric non può fare miracoli e nessuno glielo chiede. Diciamo che il divanetto può ospitare un paio di passeggeri per brevi spostamenti oppure due ragazzini. Mezzo voto meno anche ai finestrini a compasso, che saranno meno pesanti e ingombranti di quelli sollevabili (vista l'assenza di tutto il meccanismo di movimento), ma li trovo poco pratici. Il vano di carico è sufficiente per qualche bagaglio: non è stato comunicato il dato ufficiale, ma il volume dovrebbe essere simile (o uguale) alla Mii normale con una capacità di 213/951 dm3, poiché la batteria è alloggiata sotto il pianale.

PAROLA D'ORDINE ECONOMIA MA QUANTO COSTA? Detto come è fatta, e prima di farvi salire a bordo per guidarla insieme, vorrei anticiparvi le informazioni sui prezzi della Mii electric. Però, Seat non li ha ancora comunicati ufficialmente, quindi devo per forza rimandarvi alla data della presentazione tra pochi giorni, quando saranno resi pubblici. Ma ora sono curioso di scoprire le sue virtù dinamiche e di economia d'esercizio, con la speranza di non farmi prendere la mano (il piede…) tornando con quell’ansia da rifornimento che vorrei, sinceramente, lasciarmi alle spalle. Se siete curiosi, come il sottoscritto, bisogna attendere ancora un po'. Appena lasciato il volante della Mii electric vi racconto tutto. Stay tuned!