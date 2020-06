RIVOLUZIONE Non c’è dubbio, la mobilità urbana sta cambiando in maniera radicale. Seat ne è consapevole e per questo motivo ha deciso di dare vita a un brand indipendente: Seat Mo. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti un portfolio di mezzi di trasporto a zero emissioni in linea con le nuove esigenze delle città e dei suoi cittadini. L’apertura del complesso Casa Seat a Barcellona è stata dunque l’occasione ideale per svelare al pubblico il monopattino a batterie eKickScooter 65 e Seat Mo eScooter 125, una moto 100% elettrica disponibile anche per lo sharing. Tutti i nuovi modelli nascono dalla collaborazione con aziende specializzate nel settore della micromobilità come Segway e Silence Urban Ecomobility.

SCOOTER EV Offerto in 3 diverse colorazioni, Daring Red, Dark Aluminium e Oxygen White, Seat Mo eScooter 125 segna il debutto del produttore spagnolo nel mondo delle due ruote. Le sue dimensioni compatte e il sottosella spazioso lo rendono il mezzo ideale per sgattaiolare nel traffico cittadino. Integrato all’interno della ruota posteriore un motore elettrico da 9 kW di potenza (12 CV), che sviluppa una coppia di 240 Nm. Seat Mo eScooter 125 scatta da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 95 km/h. La sua batteria a ioni di litio da 5,6 kWh garantisce un’autonomia di 125 km, buona per coprire una settimana lavorativa, e può essere rimossa dalla sua sede per facilitare la ricarica domestica. Parallelamente alla versione per uso privato, Seat Mo propone una variante specifica per lo sharing, che rispetto al modello standard è equipaggiata con bauletto di coda, porta telefono e retromarcia per semplificare le manovre in città.

MONOPATTINO A BATTERIE Con le strade sempre più congeste e affollate, la micromobilità elettrica è la soluzione ideale per coprire il famoso “ultimo miglio”. Seat lo sa bene proprio per questo motivo propone eKickScooter 65, un monopattino a batterie dal look giovanile e ricercato. Grazie al suo piccolo motore da 350 W di potenza raggiunge una velocità massima di 20 km/h e supera pendenze fino a un massimo di 20°. Anche l’autonomia non è da meno, con una sola ricarica si percorrono infatti 65 km. Per offrire ancor più versatilità, SEAT MÓ eKickScooter 65 dispone di tre differenti modalità di guida: Eco, Drive e Sport. Se invece siete di fretta potete sempre optare per eKickScooter 25: 25 km/h di velocità massima e 25 km di autonomia, semplice!