HUB STRATEGICO Lo scorso 4 giugno è stata inaugurata ufficialmente Casa Seat: uno spazio multiculturale nel cuore di Barcellona pensato per commemorare i 70 anni del Marchio e celebrare lo spirito esuberante ed energico del capoluogo catalano. Casa Seat funge da area d’incontro, di dialogo e d'intrattenimento per tutta la cittadinanza. L’edificio, opera dell’architetto Lázaro Rosa-Violánche, aspira a divenire nei prossimi anni un riferimento culturale per gli abitanti della metropoli. Un luogo ideale dove guardare al futuro e far germogliare nuovi progetti, affrontando le sfide della mobilità e della sostenibilità del domani con fiducia e ottimismo. L’apertura al pubblico è fissata per venerdì 19 giugno.





URBAN MOBILITY A riprova dell’importanza di questa nuova struttura, nel tardo pomeriggio di oggi, Seat inaugurerà tra le mura di questo emblematico complesso la sua nuova business unit dedicata alla urban mobility e ai prodotti nati in seno a questa inedita realtà. All’evento saranno presenti alcune fra le più importanti Istituzioni catalane e spagnole. Tutte insieme daranno vita a un dibattito sul tema della mobilità che vedrà protagonisti: il Presidente Seat Carsten Isensee, il Sindaco di Barcellona Ada Colau, il Vicepresidente e Ministro spagnolo per la transizione ecologica Teresa Ribera e il Ministro catalano di Business e Knowledge Angels Chancon. L’appuntamento è per le ore 17:00 di oggi martedì 16 giugno 2020 - l'evento potrà essere seguito direttamente dal link a centro pagina.