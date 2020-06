SEAT ATECA 2020: COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA

Quattro anni possono bastare, ora è il momento di movimentare stile e funzionalità dell'auto che nel 2016 lanciava Seat nel mondo SUV. Seat Ateca 2020 consiste dunque in un restyling a 360 gradi, un aggiornamento che coinvolge esterni, interni e contenuti. Lifting di carrozzeria a parte, nuova Ateca soprattutto entra definitivamente online. Vendite dopo l'estate. Panoramica.





Per effetto del nuovo design del frontale e del paraurti posteriore, Ateca cresce leggermente in lunghezza (+18 mm) e arriva a quota 4.381 mm, ma mantiene stessa larghezza (1.841 mm) e stessa altezza (1.615 mm). Il musetto include un nuovo paraurti e proiettori full LED. Nuovo anche il paraurti posteriore: l’introduzione delle luci posteriori full LED e con indicatori di direzione dinamici e il ''lettering'' Ateca ora in rilevo, realizzato in uno stile che ricorda la scrittura a mano (vedi nuova Leon) completano il restyling. A listino il nuovo allestimento Xperience, orientato al mondo off-road: paraurti anteriore, paraurti posteriore, fianco e passaruota di colore nero, modanature laterali, anteriori e posteriori con finitura in look alluminio. I livelli di allestimento crescono così da tre a quattro: Reference, Style, FR, Xperience.

A catturare l’attenzione è innanzitutto il nuovo Digital Cockpit da 10,25 pollici, che sfoggia un’interfaccia uomo-macchina ottimizzata e una vista diagonale. In combinazione col display centrale di infotainment da 8,25 pollici o 9,2 pollici, ora gli interni di Ateca sono completamente digitalizzati. Nuovi inoltre i materiali nelle modanature delle porte, le ricercate cuciture nei pannelli e la funzione del volante riscaldato. Ciliegina sulla torta, il sistema di illuminazione ambiente multicolore.

Cuore pulsante dell'esperienza a bordo è dunque il nuovo cruscotto 100% digitale. Il Media System è di serie e comprende uno schermo da 8,25 pollici con compatibilità per gli smartphone Apple o Android, mentre il Connect System è più grande (9,2 pollici) e offre navigazione e comandi vocali. Il software consente una comprensione naturale del linguaggio: trovare informazioni di navigazione o cercare un particolare brano musicale diventa ancor più semplice e veloce, basta pronunciare la frase di attivazione “Hola Hola”, e dialogare con il proprio assistente virtuale. La novità maggiore è tuttavia il sistema Seat Connect con SIM integrata, soluzione grazie alla quale essere sempre in contatto con l'ecosistema digitale Seat, così da accedere e aggiornare le app di infotainment di volta in volta rilasciate in rete. Seat Connect, alla quale è associata l'app per smartphone per accedere ai servizi anche da remoto (dati di guida, posizione di parcheggio, stato della vettura comprese porte e luci, notifiche antifurto, bloccaggio e sbloccaggio porte a distanza) viene offerto gratuitamente per un anno, indipendentemente dalla versione e dall’allestimento.

Come sempre completo l'elenco degli equipaggiamenti di assistenza alla guida. Il Pre-Crash Assist prepara la vettura e i passeggeri qualora dovesse verificarsi il rischio di una possibile collisione, mentre l’Adaptive cruise control predittivo (ACC) è in grado di localizzare Ateca utilizzando i dati GPS forniti dal sistema di navigazione, consentendo la correzione della velocità a seconda della strada da percorrere: curve, rotonde, svincoli, limiti di velocità e centri abitati. La funzione di guida semi-autonoma prosegue con l’introduzione della tecnologia Travel Assist: premendo semplicemente un pulsante al volante, il sistema avanzato sfrutterà le informazioni fornite dall’ACC e dal Lane Assist per mantenere attivamente la vettura al centro della corsia e regolarne la velocità in base al flusso del traffico, garantendo così una guida assistita fino a 210 km/h. E ancora: con l’Exit Assist, in uscita da un parcheggio la vettura emette un avvertimento acustico e visivo nel caso in cui stiano sopraggiungendo altri utenti della strada, mentre il Side Assist rileva veicoli fino a 70 m, con indicazioni tramite un LED nello specchietto. Grazie ai profili di guida selezionabili (Eco, Normal, Sport e Individual per le varianti a trazione anteriore, a cui se ne aggiungono altri, ovvero Off-road e Snow, per le versioni con trazione integrale 4Drive), la guida e la maneggevolezza cambiano a seconda delle condizioni e delle esigenze del conducente.

Come in passato, quattro versioni a benzina e altrettante a gasolio. Cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Trazione anteriore o integrale 4Drive. Un pratico specchietto.