1.999 UNITÀ A cosa serve un SUV con 300 CV e 400 Nm di coppia? Forse non ad affrontare il traffico cittadino - che comunque di questi tempi non sarebbe un problema -, ma magari a divertirsi con qualche traverso sulla neve, come la Cupra Ateca Limited Edition protagonista del video che trovate a fondo pagina, impegnata a percorrere i tornanti di Passo Flüela, uno dei luoghi più celebri delle Alpi svizzere. L'esibizione si è svolta a strade chiuse, naturalmente.

EDIZIONE LIMITATA Cupra Ateca Limited Edition è una versione a “tiratura limitata”, prodotta in soli 1,999 esemplari, con dettagli esterni in fibra di carbonio e color rame, cerchi da 20” e freni Brembo da 18”, mosso da un 2.0 quattro cilindri turbo a benzina da 300 CV che eroga 400 Nm di coppia, abbinato al cambio DSG a 7 rapporti. Per affrontare i 27 km di curve, tornanti, dislivelli e strade piene di neve Cupra monta la trazione integrale 4Drive, DCC con ammortizzatori adattivi con durezza regolabile e tre posizioni: Normal, Sport e CUPRA.

TORNANTI INNEVATI Passo Flüela si trova a più di 2.300 metri di altezza; le sue strade sono chiuse per la maggior parte dell’anno per via delle forti nevicate e il rischio di valanghe. A valle, si trova la piccola città di Davos, 11mila abitanti, che probabilmente avete sentito nominare perché ospita il Forum Economico Mondiale. Per evitare l’isolamento della valle, è stato costruito il tunnel Vereina inaugurato, pensate un po’, proprio nel 1999.