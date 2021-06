La redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 14:00

Protagonista dello stand Ducati al Milano Monza Motor Show è la nuova Diavel 1260 S Black and Steel, presentata in anteprima mondiale. A presentarci la nuova arrivata è stato – in occasione della nostra intervista Fast and Curious – Andrea Ferraresi, direttore del centro stile della Casa di Borgo Panigale. Un'intervista particolare, che ci ha permesso di conoscere meglio l'ultima arrivata nella gamma Ducati ma anche Andrea, che ha dato risposte lampo alle nostre domande incalzanti. Per sapere tutto non vi resta che scendere più in basso, cliccare su play e godervi il video.