La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 17:26

GREEN FEELING Le tendenze sono il suo mestiere, e se al giorno d'oggi esiste una tendenza che sta dilagando a macchia d'olio, quella è l'auto elettrica. Mini la sua full electric se l'è fatta in tempi non sospetti: a MIMO 2021 (qui il nostro speciale), naturale che a presidiare l'installazione del marchio UK sia proprio Mini Cooper SE, solo la prima di una dinastia che esprimerà chissà quanti altri gioiellini. Di Mini elettrica (ma anche Mini Countryman Plug-in), più in generale di mobilità ecosostenibile, parliamo insieme a Stefano Ronzoni, Direttore Mini Italia. In video, la nostra scanzonata intervista live dal cuore del Milano Monza Motor Show.