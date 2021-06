GALOPPATA A ZERO EMISSIONI Dal 10 al 14 Giugno 2021, una flotta di auto interamente elettriche sarà protagonista dell’Eraid, una cavalcata di 1.000 km lungo lo Stivale, con partenza dall’Autodromo di Monza e arrivo finale in Versilia. Al volante delle full-electric a batterie un plotone di giornalisti del settore automotive, che si alterneranno alla guida di BEV (Battery Electric Vehicle) di diversi marchi. All’appuntamento non potrà mancare Motorbox, che prenderà parte alla corsa seguendo in diretta le prime due tappe della manifestazione. L’evento - programmato in origine per l’autunno 2020 - è stato posticipato a causa della pandemia, che ha quindi costretto gli organizzatori di Cromatica e un partner d’eccellenza come MIMO (Milano Monza Motor Show) a far slittare la partenza al 2021.

SI PARTE DA MILANO A dare il la all’evento, l’incontro di giovedì 10 giugno a Milano. Direttamente negli spazi dedicati all’esposizione MIMO si svolgeranno infatti le verifiche tecniche e il briefing con gli equipaggi che parteciperanno alla challenge. Dal centro di Milano, la carovana punterà verso Monza, con passaggio da Piazza dell’Arengario e arrivo in Autodromo. Sarà proprio dal Tempio della Velocità, che venerdì 11 giugno alle 14:30 prenderà ufficialmente il via la prima delle quattro tappe di Eraid. Un giro di pista, seguito da un passaggio sulla storica soprelevata e poi via verso Varano de’ Melegari (Parma). In ogni momento, le auto partecipanti verranno monitorate da una speciale data room, che controllerà momento per momento: posizione, andatura, consumi e carica della batteria.

NEL CUORE DELLA MOTOR VALLEY Sarà la Dallara Accademy - polo didattico d'eccellenza nel cuore della Motor Valley - ad accogliere il gruppo di Eraid nella mattinata di sabato 12 giugno. Un viaggio alla scoperta dei processi tecnologici dietro l’evoluzione dell’auto, di cui l’Ingegner Giampaolo Dallara è interprete di primissimo rilievo. Attraverso la pianura parmense e sui tratti più evocativi dell’appennino tosco-emiliano, Eraid raggiungerà poi Pistoia e la sua piazza del Duomo. Domenica 13 giugno, sarà la volta di Camaldoli, Arezzo e Montepulciano, con ingresso finale nella magnifica Piazza del Campo di Siena. Superato il castello di Monteriggioni - il giorno seguente - l’obiettivo sarà Piazza dei Miracoli a Pisa, per un ultimo checkpoint. Da Pisa a Lucca diretti a Pietrasanta e verso il traguardo sulle spiagge della Versilia domenica 14 giugno - dopo un’esperienza di mille chilometri percorsi nel più assoluto silenzio.

UN FUTURO SEMPRE PIÙ ELETTRICO Le vetture a zero emissioni saranno chiamate a sfatare molti dei luoghi comuni che circondano le auto a batterie, attraversando da Nord a Sud il nostro Paese - una sfida all’ultimo chilowattora fra paesaggi mozzafiato, eccellenze gastronomiche e capolavori artistici. Due le taglie di batterie ammesse: fino a 45 kWh e da oltre 45kWh. La partecipazione è riservata esclusivamente a modelli regolarmente in vendita all’interno dell’Unione Europea. Sponsor ufficiali dell’evento saranno: ENIT - Agenzia Italiana del Turismo, Targa Telematics (azienda IT con vent’anni d’esperienza nei veicoli connessi che realizza infrastrutture digitali per la smart mobility), nonché Enel X (che metterà a disposizione i suoi punti di ricarica) e Italo. Continuate a seguirci per conoscere tutti gli ultimi aggiornamenti su Eraid, che Motorbox seguirà per voi grazie al suo inviato sul campo!