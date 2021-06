SIMPATICA E FURBA Citroen AMI è una microcar elettrica azzeccata: simpatica, al giusto prezzo, e con tante soluzioni intelligenti (anche per i professionisti) che la rendono un’alternativa interessante per chi si deve muovere tanto in città. Se siete curiosi di conoscerla più da vicino, potete guardarvi la nostra anteprima, o correre a vederla dal vivo a Milano, al MIMO Motor Show 2021, in esposizione allo stand di Garage Italia.

ONE-OFF La prima cliente italiana di Citroen Ami (che è un quadriciclo leggero, si può guidare da 14 anni con patente AM) si chiama Federica Levy, ha 16 anni e vive a Torino con la sua famiglia. Con la collaborazione del team creativo di Garage Italia ha realizzato una personalizzazione unica della microcar elettrica, con una livrea arancione e azzurra e il numero “777”, che contraddistingue tutte le auto della collezione di famiglia.

BASE POP La versione di Federica è stata realizzata a partire da MY Ami POP, e si caratterizza per la fiancata quasi completamente colorata in azzurro, con la personalizzazione “777” bianca che spicca su fondo arancione, colore ripreso nei dettagli sui copricerchi, sulle modanature posteriori e nella parte inferiore della portiera. Nel frontale, in una fascia centrale verticale azzurra, risalta ancora la firma “777”, realizzata con le cifre bianche su fondo arancione. Le parti laterali del frontale sono caratterizzate da un vivace colore arancione che si estende dalla mascherina nera nella parte superiore del paraurti fino al rinforzo inferiore del paraurti anteriore per poi prolungarsi lungo la fiancata, in un elegante sottile profilo orizzontale che sottolinea la linea della cintura fino al posteriore.