COMODA E PRATICA Che la piccola Citroen Ami sia una vetturetta (pardon, microcar, o minicar se preferite) sfiziosa l’abbiamo verificato noi stessi durante la prova su strada dei mesi scorsi. La gamma della francesina elettrica si amplia quest’oggi con la versione commerciale My Ami Cargo, con soluzioni originali e specifiche per tutte le esigenze di mobilità dei professionisti, in ambito urbano e non solo. Il tutto senza preoccuparsi di ZTL, parcheggi, bolli o altre spese.

A CHI SI RIVOLGE My Ami Cargo risponde a esigenze nuove, di un mondo che in questi mesi è cambiato radicalmente: sono aumentate le attività di consegna in città, ma anche dei servizi a domicilio, dalla consegna di cibo ai servizi locali (idraulici, elettricisti, parrucchieri, assistenza alla persona ecc.). A queste figure professionali si aggiungono anche quelle che devono spostarsi più volte da una struttura all’altra, per consegnare documenti, attrezzature, ecc., ma anche chi lavora nei luoghi di tempo libero o turismo (vedi campeggi), che coprono un numero significativo di brevi tragitti ogni giorno per informare o aiutare i clienti.

COM’È FATTA Accanto al sedile del conducente, My Ami Cargo offre uno spazio di carico modulare per pacchi, posta, attrezzi e altri oggetti, con una capienza di 260 litri e un carico utile di 140 kg. In alcune configurazioni è possibile caricare oggetti lunghi 1,2 metri. Nel complesso, lo spazio utile nell’abitacolo è di 400 litri. Il vano accanto al conducente è modulare, e prevede ben sette divisori, tra cui:

Una parete verticale che separa la zona di guida dalla zona di carico

Un ripiano modulare - removibile - orizzontale che funge da copertura, può sostenere 40 kg e può trasformarsi in un vero e proprio ufficio mobile, con spazi per documenti, computer e altro

Un ripiano inferiore regolabile su 2 livelli, bloccabile

Un vano portaoggetti chiuso e separato per la zona posteriore

MICROCAR COMPATTA La My Ami Cargo ha la stessa configurazione della versione a due posti, quindi batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che si ricarica da presa domestica in tre ore, con un’autonomia fino a 75 km. Il motore da 6 kW permette di raggiungere una velocità massima (per legge) di 45 km/h. Le dimensioni sono 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di altezza e 1,52 m di larghezza, con un diametro di sterzata di soli 7,2 metri.

PERSONALIZZABILE Oltre alla possibilità di avere la carrozzeria nel colore desiderato, magari con il logo dell’azienda, Citroen mette a disposizione diversi accessori: rete di contenimento sulla portiera, tappetini, vani portaoggetti, supporto per smartphone. A questo si aggiunge anche la collezione di prodotti lifestyle Ami, per esempio il piccolo altoparlante Bluetooth, disponibili su https://lifestyle.citroen.com .

QUANDO ARRIVA My Ami Cargo arriverà il prossimo mese, quando apriranno anche gli ordini, sia in concessionaria che online, sul sito citroen.it/ami.