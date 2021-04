TASCABILE Arriva dalla Cina ma la tecnologia che ha permesso di stampare in 3D parti della carrozzeria e diversi elementi dell’abitacolo nasce al Politecnico di Torino. Ed è proprio la città dalla Mole a tenere a battesimo l’ultima nata di XEV International: XEV Yoyo una microcar a zero emissioni tascabile dal look simpatico, che punta dritta a conquistare il mercato delle citycar elettriche. Si tratta di una scelta che pone il Costruttore cinese in competizione con Citroen - che prima fra le grandi Case automobilistiche ha dato l’assalto al segmento delle ultracompatte da città con l’originalissima Ami (qui nel dettaglio la nostra prova su strada).

EXTRA-SLIM XEV Yoyo è lunga 2,53 metri è larga un metro e cinquanta centimetri per 156 centimetri di altezza. Il passo è di poco inferiore al metro e settanta, mentre il peso complessivo è di 850 kg (400 kg solo di batteria al litio). Grazie a una speciale collaborazione fra XEV e Q8, gli accumulatori compatti da 10,3 kWh di Yoyo, possono essere sostituiti istantaneamente presso i distributori convenzionati. La potenza del motore sincrono a magneti permanenti non è eccezionale, solo 10 CV, erogati tutti sull’asse posteriore – sufficienti però per toccare gli 80 km/h di velocità massima e garantire fino a 150 km di autonomia con una sola ricarica.

PERSONALIZZABILE Dalla presa di casa da 2,3 kW, per passare dal 30 al 100% della batteria è necessario aspettare circa quattro ore, con un esborso che non supera mai i 5 euro. L’abitacolo due posti è minimale ed è realizzato principalmente in plastica con elementi personalizzabili. Le ampie superfici vetrate e il tetto panoramico donano poi luminosità agli interni e un senso di libertà unico, mentre l'ampio touchscreen - da 7 o 10 pollici - si collega allo smartphone, permettendo al guidatore di rimanere sempre connesso. XEV Yoyo dispone di serie della frenata assistita, ABS, di barre anti-intrusione in acciaio ad alta resistenza per protezione da impatti laterali e di rinforzi specifici anti-ribaltamento.

VERSIONI E PREZZI XEV Yoyo sarà ordinabile sul sito ufficiale del produttore a partire dal 1° maggio 2021. Tantissimi i colori in gamma, così da garantire il massimo livello di personalizzazione possibile. Offerta in due diversi allestimenti: Standard e Premium, il listino di XEV Yoyo attacca a 13.900 euro per la versione entry-level, che sfruttando l’incentivo statale e la rottamazione di un veicolo di categoria L si riduce a soli 9.900 euro. Scooterone e microcar elettrica? Un bel dilemma...