ELETTRICO PER TUTTI L’elettrificazione è ormai una prerogativa irrinunciabile per tutti i grandi marchi automobilistici. Citroen non è certo da meno e nel 2020 si prepara a lanciare sul mercato 6 diversi modelli elettrificati. Il primo di questi si chiama Citroen Ami, ed è il modello di serie della concept vista a Ginevra lo scorso anno. Con pochi cambiamenti estetici, il Double Chevron si lancia l’assalto del mercato della mobilità a basse emissioni, con un'auto 2 posti davvero originale.''Citroen Goes Electric For All'' il claim della cerimonia: l'elettrico a basso costo alla portati di tutti.

ULTRACOMPATTA Nuova Citroen Ami sta tutta in soli 2,41 metri ed è pensata appositamente per la mobilità elettrica urbana. Con un peso di 425 kg, l’auto raggiunge una velocità massima di 45 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di 70 km. Il pacco batterie, posizionato sotto il pavimento, ha una capacità energetica di 5,5 kWh e alimenta un singolo motore elettrico. La ricarica completa delle batterie per Ami One richiede all’incirca 3 ore da presa domestica Schuko. Gli interni sono semplici e puliti, il design è davvero minimalista. Sotto la plancia è stato ricavato dello spazio per poterci alloggiare borse e bagagli di piccole dimensioni. Le portiere si aprono poi in due direzioni opposte e i finestrini dispongono di una semi-apertura come sull'iconica 2CV.

3X1 Per portarsi a casa Citroen Ami è necessario staccare un assegno di 6.000 euro. Se preferite invece altre formule è possibile sfruttare il noleggio a lungo termine, che a fronte di un deposito iniziale di 2.644 euro permette di godere di una rata mensile di soli 19,9 euro. Interessante poi l'offerta Free2Move del Gruppo PSA. Coloro che la sottoscivono possono infatti guidare nuova Citroen Ami a soli 0.26 euro per ogni minuto di utilizzo. La piccola francese a batterie dovrebbe arrivare in Europa per l'inizio della prossima estate.