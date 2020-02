GAMMA ELETTRIFICATA Nel corso del 2020 Citroen ha in cantiere di mettere sul mercato sei modelli elettrificati all’interno della sua gamma, così da venire incontro a tutti i gusti e le necessità; in più, tutti i modelli nuovi che usciranno da oggi in poi avranno almeno un’opzione elettrificata.

MOTORE E BATTERIA Il nuovo SUV C5 Aircross Hybrid monta il motore a benzina PureTech 180, 1.6 a benzina da 181 CV, affiancato da un elettrico da 108 CV e 80 kW, per un totale di 225 CV di potenza complessiva e 320 Nm di coppia. La batteria, di cui non è stata comunicata la capacità, permetterà di muoversi per 55 km in modalità 100% elettrica. Il cambio è l’automatico ë-EAT8 a otto rapporti.

COMFORT E PRATICITÀ Per il resto, la versione plug-in di C5 Aircross è identica alle versioni termiche già in commercio, di cui mantiene l’elevato livello di comfort e la presenza di numerose soluzioni volte alla praticità e alla comodità dei passeggeri: questo significa sospensioni attive con Progressive Hydraulic Cushions, sedili Advanced Comfort e venti tecnologie di assistenza alla guida. I sedili posteriori sono singoli, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con il volume del bagagliaio che passa da 460 a 600 litri utili (120 meno della versione termica, per via del pacco batterie).

PREZZO E DISPONIBILITÀ La C5 Aircross Hybrid è disponibile nei due allestimenti Feel e Shine, al prezzo rispettivamente di 41.550 euro e 43.050 euro. Oltre ai finanziamenti più tradizionali, Citroen prevede una promozione particolarmente interessante, che taglia il prezzo di listino di 7.000 euro, comprensivi di incentivo statale: questo vuol dire che il C5 Aircross Feel costa 34.550 euro. Le prime consegne di C5 Aircross Hybrid sono previste per l’inizio dell’estate.