MON AMI! Lo scorso ottobre, Citroen ha presentato ufficialmente Ami, il quadriciclo leggero 100% elettrico dal look simpatico e divertente (qui trovate il nostro primo contatto). Con Ami, Citroen scommette sulla micromobilità a zero emissioni, proponendo un veicolo originale e dalle mille personalizzazioni. Sette infatti sono le versioni disponibili, quella d’ingresso, la Ami Ami, è proposta in colorazione Bleu Ami con un equipaggiamento di serie che include: fari e indicatori di direzione a LED, tetto in vetro panoramico, interni in tessuto Tep Nero Mistral, presa USB, riscaldamento con funzione disappannamento, cavo di ricarica.

PERSONALIZZABILE Lo spirito trendy della francesina è esaltato inoltre da una serie di accessori di facile installazione (qui la collezione vestiti e accessori Ami). Sono disponibili infatti 4 kit di personalizzazione, basati su 4 diverse tinte cromatiche: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. A quest’ultime si aggiungono poi laMy Ami Pop con decorazioni sotto porta arancioni, coprifari posteriori con bordo nero, mascherina specifica, rinforzo paraurti e spoiler posteriore e la My Ami Vibe, che integra barre al tetto con passaruota neri e decorazioni delle portiere grigie. L’installazione di questi pack di personalizzazione è affidata a professionisti e avviene poco prima della consegna

PRATICITÀ COMPATTA A bordo della due porte ultra-compatta sono presenti elementi davvero funzionali, come: la rete centrale di separazione, la retina di contenimento da fissare sulla portiera, vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, gancio specifico per borsa lato passeggero, supporto per smartphone, DAT@MI connesso all’applicazione My Citroën con informazioni essenziali come: autonomia, stato di ricarica, chilometraggio e avvisi di servizio e manutenzione. Omologato come quadriciclo leggero, Ami può essere guidato anche senza patente B, a partire quindi dai 14 anni, purché si abbia conseguito il certificato di idoneità AM (il patentino per motori inferiori a 50 cc.). Le sue dimensioni ridottissime (2,41metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e 1,52 metri di altezza) semplificano gli spostamenti in città, offrendo la massima libertà di parcheggio.

PER LA CITTÀ La batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, si ricarica proprio come uno smartphone in sole 3 ore con una presa standard da 220V, grazie al cavo posto nel montante delle portiere. Ami può anche essere ricaricata con una Wallbox attraverso un cavo specifico (in opzione) oppure con una colonnina di ricarica pubblica (con adattatore disponibile come accessorio). Infine, il motore da 8 CV permette toccare i 45 km/h di velocità massima. Sviluppata su ecosistema completamente digitale, nuova Ami può contare su un processo d’acquisto rapido e intuitivo che si completa davvero in pochissimi istanti. Bastano davvero pochi clic, per mettersi in garage la piccola Citroen. Ami infatti è già ordinabile in Italia del sito web ufficiale del Double Chevron.

I PREZZI Il prezzo di listino di Ami entry-level è pari a 7.200 euro, mentre se si opta per una variante personalizzata con uno dei 4 Pack Color si tocca quota 7.600 euro. L’acquisto on-line prevede uno sconto derivante dall’incentivo statale 2021 del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa) e se a questo si aggiunge la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, i vantaggi arrivano al 40% del valore finale (IVA esclusa). Pertanto, con questi sconti Citroen Ami - con uno dei 4 Pack Color - può essere vostra a partire da 5.108 euro. Un’altra particolarità è il servizio di consegna a domicilio da 250 euro, con spiegazione di approfondimento di 30 minuti sul prodotto.