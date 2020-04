PRODOTTI AMI Non è passato molto da quando Citroen, a febbraio, ha presentato la piccola 100% elettrica Ami. Nonostante il poco tempo, però, Ami è già diventata fonte di ispirazione per una collezione di prodotti e accessori in vendita nella boutique Lifestyle.

LA COLLEZIONE DI ACCESSORI Sono quattro le tinte principali che ritroviamo in tutta la collezione dedicata alla Ami: blue, orange, grigio e khaki. Tra i prodotti disponibili spicca sicuramente l’altoparlante Bluetooth, portatile e resistente all’acqua, Ultimate Ears Boom 3 Ami, che promette fino a 15 ore di autonomia. Ci sono anche un portachiavi con la scritta Ami disponibile in 3 colori, blue, khaki e orange, la tazza Ami, un taccuino con copertina rigida e 192 pagine disponibili e la penna in metallo utilizzabile sia su carta sia su schermo, grazie alla sua speciale punta.

ABBIGLIAMENTO DEDICATO Nel catalogo Lifestyle dedicato alla Citroen Ami non manca una sezione abbigliamento. Tra i prodotti disponibili ci sono le magliette con logo di Ami sul petto realizzate in cotone al 100 % e acquistabili nei colori orange o khaki (taglie: donna S-L; uomo: S-XXL) e la felpa che riprende gli stessi elementi grafici della t-shirt ma è disponibile in Ami grey e realizzata in policotone (taglie: donna S-L; uomo S-XXL). Sempre nella boutique Lifestyle è possibile acquistare anche le scarpe da tennis in tela bianca con la scritta Ami in color khaki. Sono unisex e disponibili nelle misure dal 36 al 45.

L'AUTO Citroen Ami, il modello di serie della concept vista a Ginevra lo scorso anno, sta tutta in soli 2,41 metri ed è pensata appositamente per la mobilità elettrica urbana. Con un peso di 425 kg, l’auto raggiunge una velocità massima di 45 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di 70 km.