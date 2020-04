ATTIVITÀ IN FAMIGLIA Ora che tutta Italia è a casa a causa dell'emergenza Coronavirus, sono molte le realtà legate al mondo Automotive che propongono attività per il divertimento di tutta la famiglia. Citroen, ad esempio, offre il 30% di sconto sui prodotti (e sulle spese di spedizione) in vendita nella boutique online Lifestyle. Ecco una selezione di giochi e di attività acquistabili sul sito Citroen che renderanno più gradevole la quarantena per grandi e piccini.

I GIOCHI A CATALOGO Un'attività divertente e rilassante non solo per bambini, ma anche per i loro genitori, è colorare. Ecco perché tra le prime proposte di Citroen troviamo una grande pagina a tema pensata proprio per quello, in formato 100 x 70 cm. Il disegno rappresenta la ''Ville lumière'', dove i modelli della Marca sono ritratti ai piedi dei principali monumenti della capitale francese. Per i piccoli appassionati di motori (che abbiano, però, almeno tre anni) c'è il garage in legno Citroen. Disposto su due piani, viene venduto completo di pompa di benzina, autolavaggio con rulli, ascensore e diverse rampe di accesso, oltre a tre omini e quattro macchinine in formato 3 pollici (7,6 cm). Adatte sia come giochi per bambini, sia come decorazioni dall'aspetto vintage per le scrivanie dei loro papà, sono le cinque automobiline in legno di faggio proposte da Citroen: riproducono la 2 CV, la Mehari, la Type H, la Traction Avant e la Rosalie.

QUARANTENA IN CUCINA Scorrendo i principali social network, da Instagram a Facebook, stiamo notando che tra le attività preferite dagli italiani durante la quarantena ci sono quelle legate alla cucina. Da sempre grande passione anche dei più piccoli, che amano sporcarsi (e, ahimé, sporcare) con Citroen potrebbe appassionare anche qualche papà. Perché non fare, ad esempio, una Torta 2CV, con lo stampo ch eha la forma dell’iconica Citroen 2CV in vendita su Citroen Lifestyle? O ancora dei biscotti belli e buoni, usando il cubo taglia-biscotti Citroen con sei diversi stampini a forma di Type A, Type H, Traction Avant, 2CV, Ami 6 e CX.

QUARANTENA IN FAMIGLIA Per coinvolgere tutta la famiglia, poi, ci sono i giochi da tavolo. Mai passati di moda, nel catalogo di Citoren troviamo il Monopoly Citroen Origins, rivisitazione del gioco originale orientata al mondo dell’automobile, e il mazzo di carte da gioco Citroen Origins. Oltre a quello classico, c'è anche il mazzo di carte «Top Trumps»: su ognuna delle 30 carte è riportato uno dei modelli della Maison più famosi dal 1919 a oggi, con le principali caratteristiche. Per vincere bisogna conquistare il maggior numero di carte, sperando di pescare sempre quelle con le migliori caratteristiche per sottrarre quelle degli altri giocatori.

LE ALTRE PROPOSTE Lasciando per un momento l'offerta del Double Chevron, Petersen Automotive Museum fa un regalo a tutti i bambini... e ai loro papà. Nella sezione dedicata alla formazione online del sito del museo è possibile scaricare un intero libro di disegni di auto da colorare e accedere a diverse attività. Il museo di Los Angeles, però, non è l'unico a fornire intrattenimento culturale via internet ai tempi del coronavirus: leggete la nostra guida ai musei dell'auto virtuali e se avete ancora voglia di colorare, sappiate che di recente anche da Aston Martin ha messo a disposizione di grandi e piccini alcune disegni della Aston Martin 25 su base Vanquish.