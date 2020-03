CHE BELLA IDEA! Con le scuole chiuse ormai da settimane, e con la prospettiva di dover rimanere in casa per ancora un po’ di tempo, ogni suggerimento per aiutare i genitori a far passare il tempo ai figli è più che ben accetto. Non solo videogame, insomma: ci si può anche divertire con pastelli e pennarelli. Se poi l’immagine da colorare è quella di una splendida Aston Martin 25...

25 ESEMPLARI Quelli che trovate in fondo a questa pagina sono disegni da colorare realizzati dallo studio di Ian Callum, ex designer Aston Martin e Jaguar, che lo scorso anno ha aperto il suo atelier per auto, realizzando la Aston Martin 25 su base Vanquish, in tiratura limitata a... Indovinate? Venticinque esemplari. Ricostruita praticamente da zero, la splendida sportiva inglese beneficia di una serie di modifiche estetiche volte a enfatizzarne l’indole sportiva: assetto ribassato, luci ridisegnate, paraurti e cofano sportivi. Il V12 originale da 6 litri è elaborato in modo da guadagnare 65 CV extra, per un totale di 600 CV.

ADESSO TOCCA AGLI ALTRI Un piccolo gioiello, insomma, che i vostri figli (ma anche voi, non dite di no...) potrebbero divertirsi a colorare nei tre diversi distribuiti oggi. A noi in particolare è piaciuto molto quello con l’elefante e il pappagallo. Lo studio di Callum ha anche lanciato un piccolo contest social che invita a postare i disegni colorati sui social con l’hashtag #colourwithcallum, così che il team li possa vedere e premiare i più belli. L’iniziativa è talmente carina e semplice, che non possiamo che invitare tutti gli altri costruttori a fare altrettanto.