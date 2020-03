IL MUSEO RESTA APERTO (ONLINE) In questi giorni, in cui è più che mai importante rispettare le direttive del Gorverno rimanendo a casa a causa dell'emergenza Coronavirus, il Petersen Automotive Museum di Los Angeles fa un regalo a tutti i bambini...e ai loro papà. Nella sezione dedicata alla formazione online del sito del museo è possibile scaricare un intero libro di disegni di auto da colorare e accedere a diverse attività: dalla creazione di un proprio personaggio del film Cars, alla lettura di diverse curiosità sulle auto più amate di sempre.

LE AUTO DA COLORARE Ford 5-Coupé del 1932, Volkswagen Beetle del 1966 e Ferrari F40 del 1989 sono solo alcune delle auto che si possono scaricare in bianco e nero per poi colorare insieme ai propri figli. Per i più grandicelli, poi, ci sono altre sezioni dove potranno costruire strade o stampare una mappa di alcuni famosi circuiti come il Nurburgring, Le Mans o l'Indianapolis Motor Speedway, creare la propria taga personalizzata e visitare virtualmente il Petersen.

LE ALTRE ATTIVITÀ DEL MUSEO Nonostante il museo abbia chiuso temporaneamente i battenti per motivi di sicurezza, ha subito avviato una serie eventi di streaming live e altre attività educative. Le visite guidate online, dopo una prima seprimentazion gratuita, prosegue con una serie di appuntamenti in diretta della durata di 1 ora ciascuno su vari argomenti tematici, che vanno dalla visita completa all'intera raccolta a focus più mirati su modelli di particolari epoche. Si può partecipare a fronte di una donazione suggerita e il calendario dei prossimi eventi e la pagina peri scriversi è online.

ALTRI MUSEI, ALTRI DISEGNI Il Petersen non è l'unico a fornire intrattenimento culturale via internet ai tempi del coronavirus: leggete la nostra guida ai musei dell'auto virtuali e se avete ancora voglia di colorare, sappiate che di recente anche da Aston Martin ha messo a disposizione di grandi e piccini alcune disegni della Aston Martin 25 su base Vanquish. Vi basteranno i pennarelli?