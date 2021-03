PAROLA ALL'ESPERTO Febbraio 2020 - marzo 2021. A oltre un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese, come è cambiato il mondo dell'auto? Il modo di acquistare automobili si è adeguato alle nuove esigenze e alle nuove abitudini di vita? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? Non potendo più confrontarsi nell’agorà ginevrina o degli altri saloni, MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Canali digitali ed elettrificazione in primis.

DIGITAL DOUBLE CHEVRON Ospite della prima puntata di MotorTalk è Alessio Scutari, Responsabile Marketing di Citroen Italia. Digitalizzazione dei canali di vendita - col ruolo del concessionario sempre in primo piano - è proprio la parola chiave che ha ispirato il Double Chevron negli ultimi 12 mesi. Nuove formule di contatto tra venditore e consumatore, ma anche la progressiva transizione dai motori tradizionali al paradigma dell'auto elettrica (vedi Ami Concept e nuova Citroen ë-C4) e ibrida (vedi C5 Aircross Hybrid). In video, ecco come Citroen ha gestito la fase della pandemia, e quali iniziative commerciali e tecnologiche ha in serbo per il futuro prossimo.