NEMICO INVISIBILE Se avete perso il conto, vi aiutiamo noi. È più di un anno che l'Italia, l'Occidente, insomma larga parte del Pianeta affronta l'emergenza senz'altro più anomala della storia contemporanea. Una guerra, sì, ma il cui nemico non inforca elmo e corazza, ma serpeggia silenzioso nella società, causando danni alla salute degli umani e dell'economia. Un'altra Pasqua in emergenza, eppure il mondo auto non si è mai arreso, anzi col Covid nei paraggi sembra sfoderare insospettabile energia. La fonte della quale è di natura elettrica, ma ancora prima è da cercare nella mente e il cuore di persone in carne ed ossa. Ed è proprio alle persone chiave del mercato, che attraverso la rubrica MotorTalk la redazione ora rivolge le domande che tutti si pongono: come è cambiato il settore auto? Quale sarà il motore del futuro? Soprattutto, come dialogheranno i brand e il pubblico, ora che il digitale è entrato prepotente nella nostra vita quotidiana? L'ospite della puntata è il marchio Volvo: guarda la nostra video intervista a Chiara Angeli, Head of Commercial Operations Volvo Car Italia.

IL MODELLO SVEDESE Tra tutti i Costruttori interpellati, probabilmente Volvo è un caso a sé. Perché il percorso del marchio svedese è già inciso su pietra, e non soltanto su orizzonti a breve o medio termine. Segnatevi la data del 2030, l'anno in cui l'intera gamma Volvo includerà soltanto auto 100% elettriche, con la scadenza intermedia del 2025, all'altezza della quale il mix sarà diviso per metà tra motorizzazioni termiche (ma già elettrificate) e piattaforme ad emissioni zero. Nuova C40 Recharge il simbolo della rivoluzione: seguiranno tante altre sorprese. Una scelta drastica, ma anche una scelta - spiega Chiara Angeli - dietro la quale esiste una filosofia ambientale di cui l'auto è solo uno dei mille attori, e il cui principio base è quello, storico per Goteborg, di sicurezza. Volvo un caso a parte anche per aver pianificato di spostare interamente sui canali online l'acquisto delle sue vetture, con tutti i servizi annessi, a loro volta, disponibili via web. Oggi l'offerta full electric, un domani ogni modello Volvo, a sua volta electric-only. Lotta alle emissioni e migrazione al digitale due volti della stessa medaglia, parte di un processo a tappe, ma ormai pressoché obbligato. Clicca Play qui sotto e scopri ogni dettaglio della Volvo-metamorfosi.