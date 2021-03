THE PASSION Da Pasqua 2020 a Pasqua 2021. Nel mezzo, un anno intero di decreti, bollettini, sacrifici. Fasi 1 e Fasi 2. Zone Arancioni, Gialle e Rosse. Ma anche un anno intero di superlavoro, strategie, contromisure che l'industria ha messo in campo per resistere alla pandemia e rinascere sotto una luce nuova. Come è cambiato, con il Covid, il settore auto? Il modo di acquistare automobili si è adeguato alle nuove esigenze e alle nuove abitudini di vita? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? Sospese le occasioni di incontri reali, MotorBox incontra le figure chiave delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Canali digitali ed elettrificazione in primis. Ospite della nuova puntata è il marchio Ford: parola a Marco Alù Saffi, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Ford Italia. Guarda la nostra video intervista.

SCOSSA AL SISTEMA Che la mobilità abbia affrettato il passo in direzione dell'elettrico al 100%, è noto a tutti. Ma che un Costruttore come Ford battezzi la scadenza del 2030 per lo switch totale, in Europa, dai motori a combustione all'auto a batterie, è una notizia che colpisce, una notizia in grado di influenzare la scena automotive in modo determinante. Dietro questa scelta, spiega Alù Saffi, c'è una filosofia ben precisa e soprattutto un'agenda che scandirà il percorso in modo graduale (vedi l'ibrido in ogni sua declinazione), e che interesserà sia la divisione passenger (vedi la sentinella Mustang Mach-E), sia anche i veicoli commerciali. L'emergenza Coronavirus ha inoltre sollecitato l'Ovale Blu a implementare nuove forme di contatto col cliente, formule a distanza, ma in grado ugualmente di rispondere alle esigenze dell'automobilista sia in fase di acquisto, sia anche in caso di assistenza post vendita. Guarda l'intervista a video per conoscere l'affascinante vision di Ford sul futuro delle quattro ruote.