BILANCI E PREVISIONI A oltre un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese, come è cambiato il mondo dell'auto? Il modo di acquistare automobili si è adeguato alle nuove esigenze e alle nuove abitudini di vita? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Canali digitali ed elettrificazione in primis. Ospite della seconda puntata è il marchio Kia, rappresentato dal Direttore Marketing e Comunicazione Kia Italia Giuseppe Mazzara.

NEW DEAL KIA L'intervista a Mazzara cade proprio all'indomani del reveal di nuova Kia EV6, il primo SUV elettrico nativo del brand coreano, nonché primo modello a inaugurare il nuovo corso sia in ottica di immagine - vedi il nuovo logo -, sia in chiave di alimentazione, visto che ogni nuova elettrica del marchio verrà nominata con un numero progressivo. Full electric, ma anche ibrido sotto varie vesti, dal mild hybrid al full hybrid, fino alla sublimazione - con Sorento PHEV - della tecnologia ibrida plug-in. La sfida del digitale, infine, non coglie certo il Costruttore di sorpresa: le prime campagne rivolte a stabilire col pubblico un rapporto virtuale, ma ugualmente scrupoloso, risalgono a febbraio 2020. In video, ecco come Kia ha attraversato l'uragano Covid-19, e quali iniziative commerciali e tecnologiche ha in serbo per il futuro prossimo.