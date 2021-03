DESIGN AUDACE CHE EVOLVE LO STILE KIA Dopo le primissime informazioni rilasciate non più tardi di una settimana fa e arricchite da tre video teaser che mostrano i lineamenti della EV6, primo SUV 100% elettrico, Kia non ha perso tempo e oggi ce lo mostra grazie alle foto ufficiali che potete vedere. L'auto debutterà alla fine di questo mese e, sebbene le specifiche tecniche siano parzialmente avvolte nel mistero, queste foto mostrano in dettaglio il design sorprendente della EV6. Sebbene sia basato sulla stessa piattaforma modulare per veicoli elettrici E-GMP sulla quale è costruita la Hyundai Ioniq 5, il SUV BEV di Kia ha un aspetto molto diverso e in anteprima, la nuova EV6 ci fa conoscere il linguaggio stilistico che vedremo sui futuri modelli Kia. La parte anteriore della EV6 è dotata di fari a LED dal design inconsueto e luci di marcia diurna a LED, che formano il ''Digital Tiger Face'' dell'auto, un’evoluzione del design già adottato su modelli attuali e che evoca la griglia del naso di tigre.

DEBUTTA IL NUOVO LOGO Ma lo stile del SUV elettrico coreano mostra numerosi spunti di interesse come il cofano con le due lunghe nervature (sul quale appare per la prima volta l’inedito logo Kia), il parabrezza molto arretrato, i fianchi muscolosi, una linea di cintura dritta ma che sale rapidamente verso la coda a chiudere nel terzo montante inclinato e con il tetto molto spiovente. Davvero originali anche il 3/4 posteriore e la coda con una complessa disposizione dei fari a LED, che si distendono dai fianchi a tutta larghezza, quasi senza soluzione di fine. Diciamo che i designer coreani hanno cercato, e trovato, soluzioni audaci mantenendo un equilibrio stilistico piacevole e senza ricalcare il design dalla gemella Hyundai Ioniq 5.

ABITACOLO CON SOLUZIONI INEDITE Anche gli interni sono molto diversi da quanto siamo abituati a vedere a bordo dell’attuale gamma Kia. Troviamo, infatti, un ampio schermo curvo che integra sia il quadro strumenti completamente digitale sia il display del sistema infotainment. Le sinergie del gruppo coreano si notano anche da alcuni dettagli poiché, per esempio, la EV6 dispone di un volante a due razze simile a quello del SUV Genesis GV80, nuovo modello del brand lussuoso di Hyundai. Il tunnel centrale è molto alto, quasi da auto sportiva, e integra il selettore di marcia. Il controllo dei sistemi di bordo avviene tramite pulsanti a sfioramento che forniscono feedback tattile. L’abitacolo sembra particolarmente spazioso e Kia, tiene a precisare che i sedili della EV6 sono realizzati utilizzando plastica riciclata. In mancanza di dati ufficiali, ricordiamo che l’inedito SUV Kia potrebbe essere equipaggiato con il powertrain della Ioniq 5, quindi con motori da 170 a 300 CV e batterie da 50 a 72,6 kWh. Ma per conoscere tutti i dettagli dovremo aspettare ancora qualche settimana. Però, potete gustarvi un breve video mostrato da Kia, che vi da un piccolo assaggio di come appare su strada il suo inedito SUV 100% elettrico. Immagini che mischiano natura a innovazione, presente e futuro, proprio il concetto che vuole esprimere la Casa coreana con questo suo nuovo modello a zero emissioni. Click and enjoy!