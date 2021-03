IL NUOVO MODELLO MUOVE I PRIMI PASSI I prototipi della Kia Niro di nuova generazione sono stati avvistati durante i collaudi in Germania ancora pesantemente mimetizzati. Tuttavia, iniziamo a vedere le sue forme e riusciamo a ipotizzare un abbozzo di stile per l’inedito modello coreano. Basata sull'architettura ''J-Eco'' condivisa con la Hyundai Ioniq, l'attuale Niro è stata introdotta per la prima volta sul mercato nel 2016, con la versione completamente elettrica arrivata due anni dopo.

TRE MOTORIZZAZIONI A BATTERIE Nonostante l’attuale modello non abbia avuto una vita tanto lunga, Kia si sta già preparando per la sua sostituzione. La Niro uscente è un crossover compatto in listino con tre tipi di propulsore: ibrido, ibrido plug-in e completamente elettrico, l'ultimo disponibile nella variante e-Niro. È prevedibile che il nuovo modello monterà gli stessi motori, ma è possibile che alcuni mercati non abbiano a disposizione tutte e tre le opzioni. La decisione da parte dei vertici coreani sarà presa più avanti, durante la pianificazione del lancio commerciale.

DESIGN ISPIRATO AL CONCEPT Nonostante il camuffamento ci sveli poco o nulla dello stile, possiamo osservare i fari posteriori a LED che assomigliano a quelli del concept Kia HabaNiro, mostrato per la prima volta nel 2019. Tuttavia, le portiere anteriori e posteriori con apertura ad ali di farfalla, il lungo parabrezza e l'interno rosso brillante della show car non saranno riproposti sulla Niro di serie, ma possiamo aspettarci che lo stile audace della HabaNiro possa influenzare il design del nuovo crossover. Adesso mano al calendario: la Niro “next generation” dovrebbe essere svelata a metà del 2021 e per il lancio sul mercato dovremo attendere il 2022.