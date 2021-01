LA SPIA CHE VENNE DAL FREDDO Le foto spia della nuova Kia Sportage 2022 ve le avevamo proposte lo scorso novembre e ora il sito russo Kolesa.ru prova ad anticipare il look definitivo del SUV coreano attraverso i rendering che vedete in questo articolo. Nulla di ufficiale, sia chiaro, infatti il frontale proposto nella ricostruzione digitale si distacca in maniera piuttosto creativa dal muletto delle nostre foto spia. In particolare sembra improbabile che, sotto alle camuffature del profilo del cofano, possa nascondersi una porzione supplementare della griglia frontale, contornata da un filo cromato.

FANALERIA IMPROBABILE La forma dei fari, poi, è troppo irregolare. Pensando in termini di design industriale, rappresenterebbero un ostacolo difficile da aggirare in occasione dell'immancabile facelift di metà carriera: dove una forma più classica lascerebbe maggiore libertà nel rinfrescare il volto dell'auto senza dover intervenire sui lamierati (per aggiornare un modello, in genere, si interviene solo sulle componenti in plastica come fascioni e calandra).

FIANCATA E LATO B Senz'altro più credibili la fiancata e il posteriore, con un'ipotesi plausibile di verniciatura bicolore con tetto a contrasto e con linee che copiano fedelmente quanto si intravede sotto le camuffature del muletto. L'unico slancio creativo riguarda la firma luminosa, che ricorda il Cost to coast di nuova Seat Leon (qui in comparativa con Focus e Mazda3). Una soluzione del genere, va detto, non trova riscontro nell'attuale produzione Kia e seppure sia possibile che le pellicole applicate al prototipo la nascondano, il nuovo Kia Sorento 2021 (qui la prova in video) non anticipava nulla che andasse in questa direzione.

QUANDO ARRIVA Va detto che la Casa coreana non ha fin qui prestato molta attenzione a sviluppare un forte family feeling attraverso il design dei gruppi ottici posteriori. Sappiamo però che, nei piani strategici da poco annunciati, Kia punta a lanciare 7 nuove auto elettriche da qui al 2027, basate sulla sua nuova piattaforma modulare E-GMP, specifica per i BEV. Che sia il caso per un rinnovato approccio al proprio design globale? In ogni caso non dovrebbe mancare molto perché la nuova Kia Sportage venga svelata ufficialmente: i rumors indicano che la presentazione potrebbe aver luogo in aprile, per un arrivo sul mercato tra la fine del 2021 e l'uinizio del 2022. Stay tuned!