BLACK IS THE COLOUR L'abito non fa il monaco, un abito elegante e coi giusti accessori al posto giusto - e del colore giusto - fa invece di un SUV che piace, un SUV che piace tanto. Kia Sportage Black Edition una speciale serie limitata da Black Friday, ma la cui promozione dura fino a fine mese. Neri di rabbia per lo ''scippo'' del Natale? Perché non consolarsi con una Kia Sportage ''special''. Specchiandosi nelle sue ruote in lega, vedrai nero, ma con tutto un altro stato d'animo.

ESTERNI Sportage Black Edition nasce dall'allestimento Business Class, rispetto al quale è ancor più ricercato dal punto di vista estetico, e ancora meglio equipaggiato al proprio interno. Esteriormente si distingue per i numerosi dettagli in nero lucido: griglia frontale, cornici dei fendinebbia, skid plate inferiore, cerchi in lega da 17 pollici, listelli sottoporta, mancorrenti al tetto, e al retrotreno, modanature paraurti ed estrattore. A sua volta il logo Kia vira su tonalità più scure, per un effetto ancora più aggressivo, mentre il lettering “Sportage” (in nero lucido, ca va sans dire) si colloca orizzontalmente in modo inedito, ricordando le soluzioni stilistiche adottate per Proceed e Sorento.

INTERNI In abitacolo, ecco maniglie porta in satin chrome e nuova trama dei sedili in tessuto. Il pacchetto tecnologico prevede navigatore touchscreen da 8 pollici con UVO Connect e 7 anni di traffico inclusi, Bluetooth con controllo vocale, retrocamera con linee guida dinamiche, clima automatico bi-zona con sensore pioggia. In aggiunta rispetto alla Business Class, Sportage Black Edition monta sensori di parcheggio sia anteriori, sia anche posteriori. Lato sicurezza, sempre di serie frenata d’emergenza con riconoscimento di vetture e pedoni, sistema di avviso e correzione superamento della carreggiata, rilevamento stanchezza conducente e regolazione automatica fari abbaglianti.

IL PREZZO PROMO Sul mercato italiano, Kia Sportage Black Edition è offerta in tiratura limitata a 150 esemplari, disponibili nell’esclusivo colore bianco perlato “Deluxe White” ed equipaggiati dall’efficiente 1.6 Diesel-Mild Hybrid da 136 cv con trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti (1.6 CRDi Mild Hybrid 2WD). Prezzo di listino di 32.250 euro: fino al 30 novembre 2020, sconto di 1.500 euro e finanziamento Scelta Kia a tasso zero.