ALTOLÀ AL GASOLIO Addio diesel! Con il passaggio alla nuova generazione, allestita su una piattaforma inedita, Kia Sorento abbandona i motori tradizionali, per puntare decisa sull'elettrificazione. Due le varianti: la Kia Sorento Hybrid che sto guidando e la plug in hybrid che arriverà all'inizio del 2021. Salite a bordo con me sul primo SUV ibrido a 7 posti ad arrivare sul mercato!

Proposta sia a 2 sia a 4 ruote motrici, la nuova Sorento ibrida ha un motore elettrico nel cambio e una batteria da 1,49 kWh sotto il sedile del passeggero anteriore. Il motore a 4 cilindri turbo benzina da 1,6 litri ha un inedito sistema di variazione continua dell'alzata valvole, che gli permette di passare agilmente dal ciclo di funzionamento tradizionale - quello Otto - a quello Atkinson/Miller, per ottimizzare i consumi nella guida in souplesse. La potenza complessiva è di 230 CV e la coppia di 350 Nm, per una velocità massima di 193 km/h e uno 0-100 in 9 secondi, nel caso della 4WD che sto guidando. Più scattante la versione 2WD a trazione anteriore, che risparmia 4 decimi nello 0-100.

Lungo 4,81 metri il nuovo SUV coreano ha una linea molto filante. Forse più da crossover, che da SUV vero e proprio. Eppure è ben attrezzato per il fuoristrada, con il selettore Terrain Mode che ottimizza la trazione su fango, neve e sabbia nelle versioni a trazione integrale. Colpo d'ala, in fatto di design, è il tergicristallo posteriore nascosto nello spoiler, così da risultare più discreto. Meno felice, a mio avviso, la soluzione dei doppi scarichi... finti. Ma questo è uno scivolone in cui cadono anche i marchi più blasonati.

Punto di forza già della precedente generazione, l'abitabilità è stata ulteriormente esaltata dalla nuova piattaforma. I sedili della 3 fila, in particolare, sono tra i più accoglienti e facili da raggiungere della categoria. E per chi li occupa ci sono persino bracciolo con portabicchieri, alloggiamento per il cellulare e prese USB di ricarica dedicate. Il bagagliaio va da 179 litri con tutti e 7 i sedili in posizione a 608 litri in configurazione 5 posti, fino a 1.996 litri di capienza massima.

BUSINESS CLASS La plancia ha un design piuttosto elaborato, complici 8 bocchette perla ventilazione in luogo delle abituali 4, ma pelle e similpelle di buona qualità coprono gran parte delle plastiche e la cura del dettaglio è notevole. Al netto di guide dei sedili anteriori un po' troppo visibili, all'apertura della portiera, l'impressione è di trovarsi su un'auto di lusso che sa evitare il tranello del barocco (o del kitsch). Elegante la soluzione dei pulsanti elettrici per il comando dell'abbattimento dei sedili della seconda fila e quella dei tasti a bilancere per regolare dal posto di guida l'arrentramento e l'inclinazione dello schienale del passeggero: una trovata utile se il guidatore deve fare spazio a chi è in seconda fila o aiutare un passeggero poco pratico delle regolazioni elettriche.

SORENTO BUSINESS La dotazione di serie, fin dal livello base Business, fa impallidire i marchi premium. Sette posti – ciascuno con una sua presa USB di ricarica a disposizione – e guida semi-autonoma di livello 2 sono standard. E così pure sedili posteriori scorrevoli, clima bi-zona, leve al volante per comandare il cambio automatico e la compatibilità con Apple Carplay e Android Auto.

SORENTO STYLE Con l'allestimento Style arrivano interni in pelle, il display da 10,25 pollici a centro plancia in luogo di quello da 8 pollici; cerchi da 19 e fari full led. Insieme con portellone automatico, sistema keyless, cruise control integrato con il navigatore, luci ambient, sedili anteriori riscaldati, caricabatterie wireless per il cellulare, sensore angolo cieco e anti-collisione in retromarcia.

SORENTO EVOLUTION La Sorento Evolution, top di gamma, vanta infine sospensioni posteriori autolivellanti, tetto panoramico apribile, sedili anteriori ventilati, head up display, telecamere di parcheggio a 360 gradi, impianto audio Bose con 12 altoparlanti e telecamera per l'angolo cieco Blind Spot View Monitor, insieme con un sistema anti-collisione più avanzato per il parcheggio. E questo solo per citare le dotazioni principali.

Oggetto della mia prova su strada è proprio una Sorento Hybrid Evolution, che dà subito l'impressione di avere tutto ciò che, sui marchi europei, pagheresti profumatamente come optional. Mi colpisce subito la silenziosità nella guida in città: straordinaria. E anche alle velocità autostradali rimaniamo su livelli di comfort decisamente elevati. Piace, in particolar modo, il lavoro di assetto e sospensioni: avvallamenti e compressioni non impensieriscono neppure se incontrati nel momento peggiore, ossia a centro curva, e solo su pavé e tombini si potrebbe forse chiedere ancora di più da un'auto di questo livello. La tenuta di strada è comunque ottima e l'assetto equilibrato consente una guida precisa ed efficace anche a fronte di uno sterzo non molto diretto.

CHI FA DA SÈ... In autostrada (lungo un tratto piuttosto rettilineo, va detto) apprezzo il buon funzionamento del sistema di guida semi-autonoma. Per contro i sistemi di assistenza alla guida tendono a essere un po' troppo apprensivi nella guida normale, e gli allarmi - tanto acustici quanto tattili - nelle rotonde affollate e negli attraversamenti di corsia sono un po' troppo decisi. Per fortuna si può configurare tutto quanto, con l'aiuto di un display touch reattivo e veloce nella risposta, quando si tratta di esplorare i suoi menu. Meno convincenti sono i comandi vocali: un po' vecchio stile e non certo all'altezza di Siri e Google Assistant. Geniale, però, la trovata del Blind Spot View Monitor, che proietta sul quadro strumenti digitale le immagini della retrocamera quando aziono le frecce per cambiare corsia: all'angolo cieco dovremo cambiare nome.

CAVALLI DOCILI Se la guida in souplesse con la modalità di guida Eco è decisamente al top, la Sorento Hybrid convince meno nella guida sportiva. Anche attivando il driving mode Sport i 230 CV e 350 Nm promessi dalla scheda tecnica giocano un po' a nascondino e il 4 cilindri turbo mostra una certa inerzia: non solo quando si affonda repentinamente il pedale del gas, ma anche quando lo si rilascia all'improvviso con il motore su di giri. E pure il cambio automatico, che da solo sa far bene il suo mestiere, diventa lento quando provo ad azionarlo con i paddle dietro al volante.

I CONSUMI REALI Lato consumi, nel mio giro di prova il computer di bordo ha registrato poco meno di 7 l/100 km in città e tra 8 e 8,5 l/100 km a 130 all'ora costanti in autostrada con la guida automatica attivata. La media, alla fine di un percorso misto, in cui ho percorso anche qualche tratto senza pietà per l'acceleratore, è stata di poco inferiore agli 8 l/100 km: niente male davvero, per un'auto di queste dimensioni.

Nuovo Kia Sorento Hybrid è proposto in quattro versioni. In ordine di prezzo si parte con i 44.500 euro della Business a trazione anteriore; 2.000 euro in più per la 4x4. 50.500 euro costa l'allestimento Style con trazione integrale e 54.500 euro è il prezzo della Kia Sorento Evolution top di gamma. Ed entro marzo 2021 arriverà anche la versione plug-in hybrid, con 265 CV di potenza e una batteria da 13,8 kWh, per un'autonomia di circa 50 km.